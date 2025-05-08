Ніколи цього не робіть: як урятувати огірки від кореневої гнилі
Коренева гниль огірків – одна з найпідступніших хвороб, що може швидко знищити врожай. Захворювання часто розвивається непомітно, поступово вражаючи кореневу систему рослини. Вчасне виявлення симптомів і застосування ефективних методів лікування можуть врятувати ваші рослини. Як попередити кореневу гниль і боротись з нею, пише «Флористікс».
Причини та симптоми кореневої гнилі огірків
Коренева гниль – це грибкове захворювання, яке вражає кореневу систему огірків. Основні фактори, що сприяють розвитку хвороби, включають:
полив холодною водою: використання холодної води для поливу може спричинити стрес у рослин і сприяти розвитку грибкових інфекцій;
загущені посадки: тісне розташування рослин обмежує циркуляцію повітря і підвищує вологість, створюючи сприятливі умови для розвитку хвороб;
різкі перепади температури: коливання температури вдень і вночі можуть ослабити рослини, роблячи їх більш вразливими до захворювань;
надмірне зволоження ґрунту: перезволожений ґрунт сприяє розвитку грибків, що викликають гниль коренів.
Симптоми кореневої гнилі:
- листя огірків в'яне, особливо в сонячні дні, втрачаючи тургор;
- коренева система стає коричневою, з'являються ознаки гниття;
- стебла біля основи можуть мати темні плями або розм'якшення.
Методи боротьби з кореневою гниллю:
Відрощування нових коренів:
Цей метод полягає в стимулюванні росту нових коренів на стеблі рослини. Для цього потрібно:
Цей метод ефективний на ранніх стадіях захворювання, коли коренева система ще не сильно пошкоджена.
- обережно відгребти ґрунт від основи стебла;
- прикріпити стебло до землі, забезпечуючи контакт з вологим ґрунтом;
- засипати місце контакту родючим ґрунтом або субстратом;
- регулярно поливати і підтримувати вологість.
Обробка фунгіцидами:
Використання фунгіцидів допомагає зупинити розвиток грибкових інфекцій. Рекомендується:
Цей метод ефективний при середньому ступені ураження рослин.
- проливати ґрунт навколо рослин розчином фунгіциду, наприклад, «Фундазолу» або «Фітоспорину»;
- повторювати обробку через 7-10 днів для досягнення кращого ефекту.
Біологічні препарати:
Використання біопрепаратів, таких як «Триходермін», «Гаупсин» або «Планриз», допомагає знизити ураженість кореневими гнилями. Ці препарати не тільки захищають рослини від патогенів, але й стимулюють їхній ріст та розвиток. Рекомендується проводити обробку насіння перед посівом та дворазовий полив рослин протягом вегетації.
Профілактика кореневої гнилі:
- правильний полив: поливайте рослини теплою водою, уникаючи застою вологи в ґрунті;
- розріджені посадки: забезпечте достатню відстань між рослинами для кращої циркуляції повітря;
- температурний режим: підтримуйте стабільну температуру в теплицях і на грядках;
- вибір стійких сортів: вибирайте сорти огірків, стійкі до кореневої гнилі;
- огляд рослин: регулярно перевіряйте рослини на наявність ознак захворювання.