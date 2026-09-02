Якщо орхідея ще має живе листя та частину здорового коріння, не поспішайте проводити складну реанімацію

Втрата коріння для орхідеї є серйозною проблемою, адже пошкоджена рослина не може повноцінно отримувати воду та поживні речовини. Найчастіше до такого стану призводять надмірний полив, застій вологи, грибкові захворювання або неправильний догляд. Як врятувати рослину, пише «Квітонька».

Спочатку обережно дістаньте орхідею з горщика та повністю очистьте корені від старого субстрату. Промийте рослину теплою водою та уважно огляньте кореневу систему. Усе м’яке, потемніле, порожнисте або слизьке коріння зріжте стерильним інструментом до здорової тканини.

Місця зрізів обробіть товченим деревним вугіллям. Після цього залиште орхідею на кілька годин у сухому теплому місці, щоб пошкоджені ділянки підсохли.

Для нарощування нового коріння створіть для рослини тепле та вологе середовище. Один із варіантів – використати невелику тепличку зі сфагнумом. Покладіть на дно ємності трохи зволоженого моху, а орхідею розмістіть над ним так, щоб основа рослини не була занурена у воду.

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Накрийте ємність прозорою кришкою або плівкою та щодня провітрюйте її. Підтримуйте температуру приблизно +23…+27 °C і забезпечте яскраве розсіяне світло. Слідкуйте, щоб мох залишався злегка вологим, але не мокрим.

Коли з’являться нові корінці, не поспішайте одразу пересаджувати рослину. Дочекайтеся, поки вони зміцніють і досягнуть приблизно 4–5 см завдовжки. Після цього посадіть орхідею у свіжий повітропроникний субстрат.

Як пересадити орхідею, яка почала гинути

Якщо орхідея ще має живе листя та частину здорового коріння, не поспішайте проводити складну реанімацію. У багатьох випадках стан рослини можна покращити правильною пересадкою. Особливо це актуально, якщо корені почали гнити, листя втратило пружність або рослина тривалий час перебуває у надто вологому субстраті.

Обережно вийміть орхідею з горщика та очистьте коріння від старої кори. Промийте його теплою водою та проведіть ретельний огляд. Здорові корені мають бути щільними, а пошкоджені, м’які, порожнисті чи висохлі ділянки видаліть стерильним інструментом.

Обробіть зрізи товченим деревним вугіллям і залиште рослину на кілька годин для просушування. За цей час підготуйте чистий прозорий горщик із дренажними та вентиляційними отворами.

Використовуйте свіжий повітропроникний субстрат, який добре пропускає повітря до коренів. Розмістіть орхідею по центру горщика та обережно заповніть вільний простір корою. Не засипайте основу рослини надто високо, адже постійна вологість біля точки росту може спричинити загнивання.

Після пересадки не поспішайте поливати орхідею. Дайте зрізам підсохнути протягом кількох днів, а потім обережно відновіть полив. Надалі поливайте рослину лише після того, як субстрат достатньо просохне.