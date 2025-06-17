Помітити укус непросто, особливо у котів з густою шерстю

Контакт з бджолою чи осою може бути небезпечним для кота – укус часто викликає набряк, почервоніння та навіть алергічну реакцію. Ukr.Media розповідає, як розпізнати укус та що робити в такій ситуації.

Як визначити, що кота вжалили?

Помітити укус непросто, особливо у котів з густою шерстю. Тому варто звертати увагу на настирливе вилизування або покусування одного й того ж місця, почервоніння, набряк, занепокоєння чи часте нявкання.

Ознаками алергії можуть бути: слабкість, хитка хода, блювота, діарея, утруднене дихання, виражений набряк, висипання, холодні лапи, бліді ясна, рясна слинотеча, тахікардія або рідкісний пульс. При появі таких симптомів потрібно негайно звернутись до ветеринара.

Що робити при укусі бджоли та оси?

Якщо ознак алергії немає, обережно видаліть жало. Прикладіть до місця укусу холодний компрес, обмежте доступ улюбленця до цієї ділянки та уважно стежте за його станом. Проте навіть за відсутності сильних симптомів бажано показати тварину лікарю.

Також не можна давати коту людські антигістамінні препарати без призначення ветеринара, адже деякі з них можуть бути небезпечні для тварин.