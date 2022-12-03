Російський воєнний злочинець Владімір Путін

Президент Росії Владімір Путін планує приїхати на окуповані території України. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмітрій Пєсков на зустрічі з журналістами, повідомляє пропагандистське інформагентство ТАCС у суботу, 3 грудня.

«Путін згодом відвідає Донбас», – заявив представник Кремля.

Однак він не надав жодних подробиць чи дат запланованого візиту.

Пєсков також заявив, що в РФ вже нібито «завершилася мобілізація» і нової хвилі поки що не передбачається.

Нагадаємо, підписавши указ про анексію окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської й Запорізької областей Путін 30 вересня закликав Україну до переговорів. Водночас він додав, що анексію нових територій на цих перемовинах він обговорювати не буде.

Президент України Володимир Зеленський рішуче відкинув слова Путіна і сказав, що перемовини з Росією стануть можливими після зміни там президента. Також того дня Зеленський, прем’єр-міністр Денис Шмигаль і голова Верховної Ради Руслан Стефанчук підписали заявку про пришвидшений вступ України в НАТО.