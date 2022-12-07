РОсійська влада готує нові сили для війни в Україні

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що влада Росії, попри офіційні заперечення, ймовірно, готується до другої хвилі мобілізації. Про це йдеться у новому звіті американських аналітиків.

Попри пряме заперечення чуток про другу хвилю мобілізації, яке адміністрація російського президента Владіміра Путіна використовувала намагаючись вгамувати невдоволення в російському суспільстві, Кремль, схоже, відходить від обмежених повідомлень про війну, які він використовував для зменшення занепокоєння серед широкої російської громадськості щодо війни.

Аналітики ISW зауважили, що в Бєлгородській та Курській областях оголосили про формування загонів територіальної оборони. При цьому місцева влада користується абсурдним приводом загрози українського наземного вторгнення в прикордонні регіони Росії.

Водночас московські чиновники розклеїли оголошення про «спеціальну військову операцію» – а саме так у РФ називають війну проти України, по всьому місту, що раніше можна було спостерігати лише у віддалених містах та селищах влітку 2022 року на тлі кампаній з набору добровольців.

В ISW припускають, що здійснених інформаційних заходів, ймовірно, недостатньо, щоб переконати широкі верстви російського населення в необхідності додаткової мобілізації, враховуючи низьку реакцію на рекламні кампанії з набору добровольців влітку.

На думку аналітиків, Кремль ризикує ще більше підірвати довіру до себе, оголосивши нову хвилю мобілізації, про яку говорять неофіційні джерела, але яка не обговорюється російськими офіційними особами.

«Рішення Путіна віддати наказ про другу хвилю мобілізації, загальну мобілізацію або навіть офіційне оголошення війни Україні не усуне внутрішні обмеження російської військової потужності, доступної для війни в Україні в короткостроковій перспективі. Міністерство оборони Росії може одночасно готувати лише приблизно 130 тис. призовників під час дворічного призовного циклу в мирний час і з великими складнощами намагається підготувати більшу кількість мобілізованих чоловіків за коротший період», – йдеться у повідомленні інституту.

Водночас оголошення Кремля про фіктивне закінчення мобілізації 28 жовтня свідчить про визнання міністерством оборони Росії, що йому не вистачає можливостей для одночасного проведення мобілізації резерву та призову на строкову військову службу.

«Зусилля Кремля щодо формування збройних сил залишаються залежними від його здатності інвестувати час і матеріальні ресурси у свій персонал, а ці вимоги погано узгоджуються з відсутністю довгострокового стратегічного планування», – додали в ISW.

Нагадаємо, напередодні в ГУР Міноборони України заявили, що Росія планує оголосити нову масштабну хвилю мобілізації на початку січня.