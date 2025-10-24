Квашена капуста цілими головками – це справжня українська кулінарна традиція, яка чудово підходить для приготування ароматних голубців. У деяких регіонах України таку капусту квасять обов’язково, називаючи її крижівки або крижавки. Зазвичай процес починають у жовтні, і вже через 1-2 місяці капуста набуває потрібної кислинки та готова до використання у зимових стравах. Рецепт з каналу «Наші Бесаги».

Інгредієнти Пізня капуста цілими головками середнього розміру Вода, щоб залити повністю капусту Сіль в пропорції пів літри солі на 10 літрів води Ємність необхідного розміру Спосіб приготування: Крок 1 Обірвіть верхнє брудне і пошкоджене листя. Виріжте качан з кожної голівки. Крок 2 Розчиніть сіль у воді. Залийте капусту, накрийте гнітом, капуста має бути повністю у рідині. Крок 3 Поставте ємність у тепле місце (+18-22°C) на 3-5 днів для інтенсивної ферментації. Щодня оглядайте капусту, знімаючи піну, щоб запобігти появі плісняви. Крок 4 Після цього перенесіть ємність у прохолодне місце (0-5°C), де капуста дозріє за 2-3 тижні.