Крижавка або квашена капуста цілими головками. Рецепт дня0
Квашена капуста цілими головками – це справжня українська кулінарна традиція, яка чудово підходить для приготування ароматних голубців. У деяких регіонах України таку капусту квасять обов’язково, називаючи її крижівки або крижавки. Зазвичай процес починають у жовтні, і вже через 1-2 місяці капуста набуває потрібної кислинки та готова до використання у зимових стравах. Рецепт з каналу «Наші Бесаги».
Інгредієнти
|Пізня капуста цілими головками середнього розміру
|Вода, щоб залити повністю капусту
|Сіль в пропорції пів літри солі на 10 літрів води
|Ємність необхідного розміру
Спосіб приготування:
Крок 1
Обірвіть верхнє брудне і пошкоджене листя. Виріжте качан з кожної голівки.
Крок 2
Розчиніть сіль у воді. Залийте капусту, накрийте гнітом, капуста має бути повністю у рідині.
Крок 3
Поставте ємність у тепле місце (+18-22°C) на 3-5 днів для інтенсивної ферментації. Щодня оглядайте капусту, знімаючи піну, щоб запобігти появі плісняви.
Крок 4
Після цього перенесіть ємність у прохолодне місце (0-5°C), де капуста дозріє за 2-3 тижні.