Конституційний Суд запевнив, що зміна голови не зірве інавгурацію

Зміна голови Конституційного Суду України не вплине на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського. Про це повідомляє прес-служба суду.

«Висловлюючи глибоку занепокоєність щодо поширення інформації про можливий зрив інавгурації президента України та її маніпулятивного використання, судді Конституційного Суду України відповідально заявляють, що з боку Конституційного Суду України не виникне жодних перешкод у здійсненні процедури приведення новообраного президента України до присяги відповідно до статті 104 Конституції України», – йдеться у повідомленні.

Згідно до ч.2 ст. 104 КУ приведення президента України до присяги здійснює голова КС.

Як інформував ZAXID.NET, 14 травня Конституційний суд України звільнив голову суду Станіслава Шевчука. За звільнення Шевчука проголосували 12 суддів із 18-ти. Новим головою Конституційного суду України судді обрали Наталію Шапталу.

Конституція передбачає, що присягу у новообраного президента приймає голова КСУ.