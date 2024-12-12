Кімнатним рослинам точно не місце біля ліжка

Вибір правильного місця для розміщення квітів у будинку – це один із ключових аспектів їхнього догляду. Навіть невеликі помилки в цьому питанні можуть призвести до поганого стану рослин чи вашого дискомфорту. Тому важливо підійти до цього питання відповідально й уникати певних помилок, про які детальніше пише ТСН.

Дитяча кімната

Зелень додає дитячій кімнаті трішки жвавості і позитивного настрою. Однак варто пам'ятати, що горщики з квітами краще не ставити на підлогу або в таких місцях, де діти зможуть легко до них дістатися. Особливо, якщо йдеться про отруйні рослини або кактуси з колючками.

Спальня

Кімнатним рослинам точно не місце біля ліжка. Так вони спричинятимуть лише дискомфорт: їх можна ненавмисне зачепити або ви постійно відчуватимете різкий запах. У спальні точно не рекомендовано тримати такі рослини, як кактуси чи монстера.

На робочому столі

Багато хто полюбляє ставити квіти на робочому столі, щоб вони милували око, поки людина працює або зайнята своїми справами. Але рослини можуть відволікати вас від основного завдання. А ще на робочому столі часто пересушене повітря через ноутбук або робочий комп'ютер. Тому квіти страждатимуть і погано ростимуть.

Між дверима й вікном

Якщо поставити горщики з квітами між двома дверима чи дверима й вікном, рослинам буде дуже некомфортно і вони не ростимуть. Квітам заважатимуть протяги, а ще в такому місці часто погане освітлення.

На шафі

Кімнатні рослини, які помістили на високу шафу, «нудьгуватимуть». А тому їхні позитивні властивості не будуть розкриті до кінця. Висота шафи чи полички має бути комфортною не лише для вас, але й для квітки.