Ми обрали щодня по одному проекту, які можна відвідати у Львові протягом тижня. Афіша дуже розмаїта, тут є і мода, і музика, і кіно, і театр.

16 квітня

Дискусія «Людкевич. Спадщина: стратегія популяризації музичної творчості»

Львівська філармонія, 16:00

Станіслав Людкевич (фото музею Станіслава Людкевича)

У фоє Львівської національної філармонії імені Мирослава Скорика відбудеться дискусія «Людкевич. Спадщина: стратегія популяризації музичної творчості». Її ініціює меморіальний музей Станіслава Людкевича у співпраці з Львівською національною філармонією імені Мирослава Скорика.

На заваді просуванню української мизики стоїть, зокрема, брак якісних нотних видань та досліджень спадщини українських митців. На прикладі спадщини Станіслава Людкевича працівники музею разом з музикантами обговорять найбільші виклики та проблеми, з якими стикаються та вирішують самотужки, через відсутність в Україні інституту дослідження музичної культури, яке б включало і видавництво нот.

У межах зустрічі команда проекту розповість про роботу над новітнім виданням творів Станіслава Людкевича, перший том якого зі симфонічними творами композитора був виданий минулого року. Партитури та поголосники творів опубліковані у відкритому доступі.

17 квітня

Зустріч зі знімальною групою фільму «Я і Фелікс»

Multiplex Spartak, 18:00, «Планета кіно» (Forum), 19:30

Кадр з фільму «Я і Фелікс»

«Я і Фелікс» розповідає історію про дорослішання хлопця Тимофія у 90-х. У центрі сюжету – його стосунки із сім’єю, друзями, першим коханням, і з колишнім контррозвідником Феліксом, який служив під час війни в Афганістані. Фільм у прокаті від 11 квітня, а 17 квітня можна буде поспілкуватись з режисеркою Іриною Цілик та командою фільму.

18 квітня

Вистава-дефіле «Розмова птахів»

Львівська опера, Дзеркальна зала, 19:15, (на головному фото)

Вистава- дефіле «Розмова птахів»

Оксана Караванська та Наталія Половинка представлять у Львівській опері спільний проект – виставу-дефіле. Модне чи вічне? На це запитання відповідатимуть одна з найвідоміших українських дизайнерок Оксана Караванська та українська співачка, актриса театру і кіно, лауреатка Шевченківської премії Наталія Половинка. Висока мода ту тісно переплітається із мистецтвом театру.

Оксана Караванська надихнулася, творячи костюми до вистави «Сад Божественних Пісень. Розмова птахів» за Григорієм Сковородою, премʼєра якої відбулася в Гарнізонному храмі в ніч на Святого Миколая у грудні 2023 р.

У Львівській опері Караванська представить нову історію Ukrainian Haute Couture, де авторкою сучасної вишивки вкотре стала дизайнерка Ксенія Уманська. Моделями будуть артисти балету Львівської національної опери, жінки, і чоловіки.

Дефіле зустрінеться з виставою «Розмова птахів», яку творитимуть театральний центр «Слово і голос», Наталія Половинка; «Хорея Козацька», Тарас Компаніченко, а також Лабораторія степового розспіву «Євшан-зілля» із Запоріжжя та окупованих сіл, народний співак Олексій Заєць і піаніст Сергій Кудринецький.

19 квітня

ТанцТеатр «Життя з проектом «Ремінісценції.UA»

Львівська філармонія, 19:00.

Проект «Ремінісценції.UA»

«Ремінісценції.UA» народилися як гостра творча реакція львівського ТанцТеатру «Життя» на воєнні дії. Резонансний проєкт багато гастролював як Україною, так і за її межами. І зараз, коли минуло 10 років від початку війни, не просто не втрачає актуальності, а й набуває нового звучання. «Ремінісценції.UA» розкривають маловідомі сторінки історії України. Сценічне дійство про те, хто, як і навіщо упродовж багатьох століть нищив модерну культуру України та гальмував стрімкий розвиток українців як нації.

«Ремінісценції.UA» – це мікс різних жанрів: слово, пластика, музика, пісня, поезія, відеоінсталяція. ТанцТеатр «Життя» розповідає глядачеві понад 300-літню історію нищення України російською імперією, Проект складається із десяти новел, своєрідних персональних історій про Війну, Страх, Репресії, Смерть, але водночас про Віру, Життя, Надію, Боротьбу за Україну. Використані твори українських композиторів Богдана Весоловського, Анатолія Кос-Анатольського, Ярослава Барнича, Володимира Івасюка та інших.