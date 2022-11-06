Центри ПВК «Вагнера» наразі створять у Курській і Бєлгородській областях

Приватна військова компанія «Вагнер», якою керує «кухар Путіна» Євгеній Пригожин, оголосила про створення так званих Центрів підготовки та управління «народним ополченням» у Курській та Білгородській областях.

Російська «Новая газета» пише, що до забезпечення формувань хочуть залучити місцевий бізнес. За словами самого Пригожина, так зване «ополчення» має складатися з жителів вказаних областей.

«Якщо ти власник невеликого заводу, на якому працює 100 осіб, і з них 50 – статевозрілі самці, то 25% повинні нести службу в окопах, а 75% продовжувати свою трудову діяльність. І так по колу – один тиждень в окопах, три вдома і на виробництві», – процитували Пригожина у його прес-службі.

Власник ПВК «Вагнер» також запропонував як заохочення «за громадянську позицію» нагороджувати високими державними нагородами підприємства, які надаватимуть добровольців.

За словами Пригожина, «в окопах усі мають стояти зі зброєю, але її носіння має бути заборонене в населених пунктах і поза лінією оборони».

Нагадаємо, 1 листопада у Росії розпочався осінній призов на військову службу. Він триватиме до 31 грудня. Міноборони РФ планує призвати на строкову службу 120 тис. людей.

31 жовтня російський диктатор Владімір Путін заявив, що мобілізацію в Росії завершено. Під час цієї мобілізації було мобілізовано понад 300 тис. людей.