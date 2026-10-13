Курс долара оновив історичний максимум

На середу, 14 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс долара на рівні 45,08 грн. Американська валюта вдруге за місяць оновила історичний максимум, перевищивши позначку 45 грн за долар. Про це свідчать дані НБУ. Долар подорожчав на 13 копійок. Станом на 13 жовтня офіційний курс становив 44,95 грн. Попередній рекорд було встановлено 6 жовтня, коли долар сягнув 45,0564 грн.

Зростання курсу відбувається на тлі зміцнення американської валюти на світових ринках. Зокрема, євро нещодавно опустився до найнижчого рівня щодо долара за останні 17 місяців, через побоювання щодо стану державних фінансів Франції та можливих економічних наслідків високих цін на нафту.

Водночас в Україні на гривню впливають високий попит на іноземну валюту, дефіцит зовнішньої торгівлі, значні витрати на імпорт та проблеми в окремих експортних галузях. Попри це, аналітики не прогнозують різкого стрибка курсу долара в жовтні. Стримувати значні коливання допомагає Національний банк, який продає іноземну валюту на міжбанківському ринку.

Зауважимо, що в державному бюджеті України на 2026 рік закладено середньорічний розрахунковий курс долара на рівні 45,7 грн. Нинішній офіційний курс уже наблизився до цього показника. Водночас бюджетний курс є розрахунковим орієнтиром, а не прогнозом чи цільовим значенням, якого має досягти долар.

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