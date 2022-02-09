Інгредієнти: (на 4 порції)

курячі гомілки 8 шт.

вершки 200 мл

цибуля 1 шт.

часник 3-4 зубчики

хмелі-сунелі 0,5 ч. л. (або інші спеції, які вам смакують)

паприка за смаком

морква 1 шт.

сіль, перець

олія 3-4 ст. л.

На гарнір пасуватме картопляне пюре, рис або ж картопляне «різотто» (фото ZAXID.NET)

Гомілки помити, висушити. Посолити, поперчити, посипати паприкою, хмелі-сунелі тощо. На пательню налити олію, обсмажити гомілки по 5-7 хвилин з кожного боку.

Нарізати кубиками цибулю, моркву – півкільцями. У каструлю з грубим дном налити трохи олії, розігріти її на середньому вогні, пасерувати цибулю та моркву 5-7 хв.

Влити вершки, довести до кипіння, посолити, додати порізаний часник. Покласти ніжки в соус, якщо ж вершків замало, можна долити їх або теплу воду. Тушкувати до готовності курки 20-30 хв на маленькому вогні під кришкою.

Ця страва просто ідеальна для приготування в мультиварці. Але якщо ваша мультиварка є також скороваркою, то краще спочатку приготувати страву без вершків, а потім додати вершки та протушкувати на маленькому вогні (режими «Тушкування» або «Мультишеф»).

На гарнір пасують картопляне пюре, рис або ж картопляне «різотто».