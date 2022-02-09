Курячі гомілки у вершковому соусі. Рецепт дняДарина Цвях, 0
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Інгредієнти: (на 4 порції)
- курячі гомілки 8 шт.
- вершки 200 мл
- цибуля 1 шт.
- часник 3-4 зубчики
- хмелі-сунелі 0,5 ч. л. (або інші спеції, які вам смакують)
- паприка за смаком
- морква 1 шт.
- сіль, перець
- олія 3-4 ст. л.
На гарнір пасуватме картопляне пюре, рис або ж картопляне «різотто» (фото ZAXID.NET)
Гомілки помити, висушити. Посолити, поперчити, посипати паприкою, хмелі-сунелі тощо. На пательню налити олію, обсмажити гомілки по 5-7 хвилин з кожного боку.
Нарізати кубиками цибулю, моркву – півкільцями. У каструлю з грубим дном налити трохи олії, розігріти її на середньому вогні, пасерувати цибулю та моркву 5-7 хв.
Влити вершки, довести до кипіння, посолити, додати порізаний часник. Покласти ніжки в соус, якщо ж вершків замало, можна долити їх або теплу воду. Тушкувати до готовності курки 20-30 хв на маленькому вогні під кришкою.
Ця страва просто ідеальна для приготування в мультиварці. Але якщо ваша мультиварка є також скороваркою, то краще спочатку приготувати страву без вершків, а потім додати вершки та протушкувати на маленькому вогні (режими «Тушкування» або «Мультишеф»).
На гарнір пасують картопляне пюре, рис або ж картопляне «різотто».
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