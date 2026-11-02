Курячі нагетси з фаршу виходять ніжними всередині та хрусткими зовні. Завдяки додаванню хліба, замоченого в молоці, вони стають соковитішими, ніж звичайні нагетси з філе. Ароматні спеції та панірувальні сухарі з прованськими травами надають страві особливого смаку. Рецепт публікує сайт Shuba.

Інгредієнти

Курячий фарш 500 г Тостовий хліб 4 скибки Молоко 50 мл Яйце куряче 1 шт. Панірувальні сухарі 150 г Приправа до фаршу 1 ст. л. Сушений часник 1 ч. л. Прованські трави 1 ч. л. Сіль, перець до смаку Олія для смаження

Спосіб приготування:

Крок 1 Підготуйте хліб. Покладіть скибки в миску, залийте молоком і залиште на 2–3 хв, щоб вони розм’якли.

Крок 2 Приправте фарш. Додайте до курячого фаршу приправу, сушений часник, сіль і чорний мелений перець. Відтисніть хліб від молока та додайте до фаршу. Ретельно перемішайте й відбийте масу, щоб вона стала однорідною.

Крок 3 Підготуйте панірування. Змішайте в пласкій тарілці панірувальні сухарі з прованськими травами, додайте трохи солі та перцю. В окремій мисці збийте яйце. Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google Додати

Крок 4 Сформуйте нагетси. Зліпіть із фаршу невеликі круглі або квадратні заготовки. Занурте кожну спочатку в збите яйце, а потім обваляйте в панірувальних сухарях з усіх боків.

Крок 5 Обсмажте нагетси. Розігрійте олію на сковороді та викладіть заготовки. Смажте на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки, а потім доведіть до готовності всередині. Перевірте, щоб курячий фарш був повністю просмажений.