Курячі нагетси з фаршу. Рецепт дня
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Курячі нагетси з фаршу виходять ніжними всередині та хрусткими зовні. Завдяки додаванню хліба, замоченого в молоці, вони стають соковитішими, ніж звичайні нагетси з філе. Ароматні спеції та панірувальні сухарі з прованськими травами надають страві особливого смаку. Рецепт публікує сайт Shuba.
Інгредієнти
|Курячий фарш
|500 г
|Тостовий хліб
|4 скибки
|Молоко
|50 мл
|Яйце куряче
|1 шт.
|Панірувальні сухарі
|150 г
|Приправа до фаршу
|1 ст. л.
|Сушений часник
|1 ч. л.
|Прованські трави
|1 ч. л.
|Сіль, перець
|до смаку
|Олія
|для смаження
Спосіб приготування:
Крок 1
Підготуйте хліб. Покладіть скибки в миску, залийте молоком і залиште на 2–3 хв, щоб вони розм’якли.
Крок 2
Приправте фарш. Додайте до курячого фаршу приправу, сушений часник, сіль і чорний мелений перець. Відтисніть хліб від молока та додайте до фаршу. Ретельно перемішайте й відбийте масу, щоб вона стала однорідною.
Крок 3
Підготуйте панірування. Змішайте в пласкій тарілці панірувальні сухарі з прованськими травами, додайте трохи солі та перцю. В окремій мисці збийте яйце.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Крок 4
Сформуйте нагетси. Зліпіть із фаршу невеликі круглі або квадратні заготовки. Занурте кожну спочатку в збите яйце, а потім обваляйте в панірувальних сухарях з усіх боків.
Крок 5
Обсмажте нагетси. Розігрійте олію на сковороді та викладіть заготовки. Смажте на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки, а потім доведіть до готовності всередині. Перевірте, щоб курячий фарш був повністю просмажений.
Крок 6
Подавайте нагетси гарячими, доповнивши їх томатним, часниковим або іншим улюбленим соусом.