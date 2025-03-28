Встигніть посадити їх до кінця березня: перелік квітів для відкритого ґрунту
У березні варто висівати квіти, які потребують тривалої вегетації
Зазвичай, квіти на клумбах та в саду висаджують, коли температура повітря піднімається, а земля достатньо прогріта. Це зазвичай трапляється в квітні. Однак деякі види рослин можна висаджувати у відкритий ґрунт ще в березні, оскільки вони добре переносять морози, пише ТСН.
Експерти зазначають, що висадка квітів у березні дозволяє насолоджуватися їхнім цвітінням вже на початку літа. Вибір рослин залежить від того, коли саме ви хочете побачити цвітіння, тому деякі культури варто висаджувати раніше, а інші – пізніше.
У березні варто висівати квіти, які потребують тривалої вегетації. Це можуть бути:
- багаторічні рослини, що зацвітуть наступного року;
- однорічники, які встигнуть сформувати кущ і зацвісти вже влітку.
Багаторічні квіти для висіву в березні:
- дельфінум;
- петунії;
- ехінацеї;
- дзвіночки;
- еустоми;
Однорічні квіти для висіву в березні:
- лобурія;
- вербена;
- садовий тютюн;
- ротики;
- клеоми.
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