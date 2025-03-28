У березні варто висівати квіти, які потребують тривалої вегетації

Зазвичай, квіти на клумбах та в саду висаджують, коли температура повітря піднімається, а земля достатньо прогріта. Це зазвичай трапляється в квітні. Однак деякі види рослин можна висаджувати у відкритий ґрунт ще в березні, оскільки вони добре переносять морози, пише ТСН.

Експерти зазначають, що висадка квітів у березні дозволяє насолоджуватися їхнім цвітінням вже на початку літа. Вибір рослин залежить від того, коли саме ви хочете побачити цвітіння, тому деякі культури варто висаджувати раніше, а інші – пізніше.

У березні варто висівати квіти, які потребують тривалої вегетації. Це можуть бути:

багаторічні рослини, що зацвітуть наступного року;

однорічники, які встигнуть сформувати кущ і зацвісти вже влітку.

Багаторічні квіти для висіву в березні:

дельфінум;

петунії;

ехінацеї;

дзвіночки;

еустоми;

Однорічні квіти для висіву в березні: