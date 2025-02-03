Важливо вибрати правильні сорти та посіяти їх у найсприятливіші дні

Лютий – чудовий час для початку посіву розсади квітів, особливо тих, що потребують тривалого вегетаційного періоду. Садівники, які хочуть отримати здорову і сильну розсаду до середини або кінця травня, повинні вже зараз подумати про посів квітів, які зацвітатимуть через 75 і більше днів після появи сходів. Важливо вибрати правильні сорти та посіяти їх у найсприятливіші дні, адже ранній посів допоможе отримати розсаду, готову до висадки, як тільки прогріється ґрунт і зникне загроза приморозків. Детальніше про це пише «Зелена садиба».

Сприятливі дні для посіву:

для однорічників: 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24;

цибулинні та бульбові: 1, 4-8, 13-15, 18-20, 23, 24;

трав’янисті багаторічники: 4, 5, 9, 10, 13-17.

Квіти для посіву на розсаду в лютому

Однорічники для горщиків:

петунія – це одна з найпопулярніших квітів для підвіконь, терас і балконів. Висівати петунії починають з 20 лютого, а для вирощування найкраще обирати дражоване або стрічкове насіння;

– це одна з найпопулярніших квітів для підвіконь, терас і балконів. Висівати петунії починають з 20 лютого, а для вирощування найкраще обирати дражоване або стрічкове насіння; лобелія – ідеальна для створення яскравих композицій. Її насіння висівають з середини лютого, а самі рослини потребують постійного освітлення та помірного поливу;

– ідеальна для створення яскравих композицій. Її насіння висівають з середини лютого, а самі рослини потребують постійного освітлення та помірного поливу; пеларгонії – ці ароматні квіти прекрасно підходять для вирощування в горщиках. Їх слід сіяти в середині лютого, після чого обов’язково провести замочування насіння перед посівом.

Однорічники для ґрунту:

шавлія блискуча – цей посухостійкий однорічник висівають вже в середині лютого, він стане чудовим доповненням до будь-якої садової композиції;

– цей посухостійкий однорічник висівають вже в середині лютого, він стане чудовим доповненням до будь-якої садової композиції; портулак великоквітковий – також дуже стійкий до посухи, портулак висівають в останній декаді лютого, щоб він радував вас яскравим цвітінням до осені;

– також дуже стійкий до посухи, портулак висівають в останній декаді лютого, щоб він радував вас яскравим цвітінням до осені; гвоздика – особливо гвоздика Шабо потребує раннього посіву. Для неї оптимальний час – до 20 лютого, а інші сорти можна сіяти після цієї дати.

Дворічники та багаторічники:

дельфініум – для створення вертикальних акцентів у саду дельфіній висівають з середини лютого. Важливо врахувати, що ця рослина не любить пересаджування, тому краще вирощувати її в окремих ємностях.

– для створення вертикальних акцентів у саду дельфіній висівають з середини лютого. Важливо врахувати, що ця рослина не любить пересаджування, тому краще вирощувати її в окремих ємностях. фіалки триколірні – посів насіння цих рослин відбувається з 20 лютого, після чого важливо забезпечити їм належне освітлення і уникати перезволоження.

Інші квіти, які можна посіяти на розсаду в лютому

Обмежуватися лише розсадою згаданих вище квітів зовсім необов’язково. Посів у лютому також підходить для таких культур як: