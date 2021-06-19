На фестиваль пропускатимуть лише тих, хто має негативний результат досліджень на Covid-19

Медична лабораторія «Ескулаб» є офіційним медичним партнером найбільшої концертної події від початку карантину – фестивалю Leopolis Jazz Fest, який пройде у Львові 24-28 червня 2021 року. Під час підготовки та проведення фестивалю буде дотримано усіх стандартів та обмежень для того, щоб усі учасники, гості, відвідувачі та організатори відчували себе у безпеці.

Обов’язковим для усіх, хто хоче взяти участь у фестивалі, є наявність негативного результату дослідження на Covid-19. Саме медична лабораторія «Ескулаб» забезпечить проведення тестування на коронавірус впродовж усіх п’яти днів на території фестивалю.

Впродовж усього часу проведення Leopolis Jazz Fest на території Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького буде діяти медичне містечко, де знаходитимуться пункти забору біоматеріалу у спеціально облаштованих палатках. Окрім того, універсальні пункти забору (можна здати як ПЛР, так і тест на антиген) будуть і в інших локаціях проведення фестивалю. Загалом таких палаток буде 30:

Площа Ринок - 08:00 – 21:00

Палац Потоцьких - 08:00 – 21:00

Медичне містечко в Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького - 09:00 – 21:30.

Тим учасникам, хто придбав квитки в партері, необхідно мати негативний ПЛР-тест. Учасники фестивалю можуть здати ПЛР напередодні у будь-якій лабораторії і направити результат на перевірку в контакт-центр фестивалю з питань тестування до 12:00 у день концерту. «Ескулаб», як офіційний медичний партнер, проводитиме тестування безпосередньо на території фестивалю або ж у будь-якому відділенні лабораторії. Для учасників фестивалю вартість ПЛР становитиме 400 грн, при цьому обов’язково потрібно мати зі собою квиток, щоб показати при відборі біоматеріалу. Результат дослідження буде готовий через 6 годин, якщо здати ПЛР до 12:00. Результат ПЛР-тесту дійсний 72 години з моменту здачі.

Також 24-28 червня посилено працюватиме виїзна бригада медичної лабораторії «Ескулаб», яка здійснюватиме відбір біоматеріалу у готелях, де проживатимуть гості фестивалю. Вартість виїзду становитиме додатково 400 грн.

Для учасників пікнікової та фан-зон лабораторія проведе тести на антиген, який вже включений у вартість квитка. Відвідувач фестивалю здає біоматеріал, після чого проходить у буферну зону для зчитування результату. Цей тест покаже наявність вірусу в організмі людини вже через 15 хв. з моменту здачі. Лише з негативним результатом волонтер зможе пропустити учасників фестивалю на концерт. Результат тесту на антиген дійсний до 48 годин.

Для дітей до 12 років тестування на Covid-19 не потрібне.

«У час пандемії для більшості людей надзвичайно важливою, я б навіть сказав пріоритетною, стала безпека. Провести культурний захід такого масштабу – це дуже потужно! І медична лабораторія «Ескулаб» готова подбати про безпеку на фестивалі відповідно до карантинних вимог, – каже комерційний директор медичної лабораторії «Ескулаб»Денис Мельник. – Ми відповідатимемо за проведення ПЛР-тестів та тестів на антиген до коронавірусу. І лише ті, чий результат буде негативний, зможуть пройти на територію. ПЛР-тестування вважається найбільш точним у діагностуванні Covid-19. Його точність 99%. Ми робитимемо їх відвідувачам завчасу, щоб вони встигли отримати результат до початку концерту. А ось тест на антиген має достовірність 96%. Його великою перевагою для відвідувачів є те, що здати тест можна незадовго до концерту і отримати результат вже через 15 хв. Наша лабораторія рада, що люди плануватимуть не лише своє дозвілля, але й здоров’я у ритмі джазу. А ми їм у цьому допоможемо».

За додатковою інформацією щодо тестування на Covid-19 під час фестивалю звертайтеся на спеціальну Інформаційну лінію медичної лабораторії «Ескулаб» 073 801 70 70, яка діє в рамках Leopolis Jazz Fest.