Фестиваль пройшов безпечно, на нього впускали людей лише з негативним тестом

Цими вихідними у Львові відбувся найбільш масовий захід від початку пандемії – Leopolis Jazz Fest. Впродовж п’яти днів, з 24 по 28 червня, наше місто жило у ритмі джазу.

Лише за ці дні понад 20 тисяч тестувань на коронавірус для відвідувачів, гостей, музикантів та організаторів провела медична лабораторія «Ескулаб», яка цього року стала офіційним медичним партнером фестивалю Leopolis Jazz Fest. Саме наявність негативного тесту на коронавірус була однією з важливих вимог входу на Leopolis Jazz Fest, куди рекомендації та правила щодо безпеки розробило Міністерство охорони здоров’я.

«Під час підготовки до фестивалю перед організаторами стояло завдання забезпечити безпеку і звести до мінімуму ймовірність зараження Covid-19 на фестивалі. Такого в Україні в час карантину ще не було і лабораторія «Ескулаб» стала першою у забезпеченні тестувань такого масштабу, а саме більше 20 тисяч тестів. Це грандіозний досвід для кожного з більше ста працівників, які були задіяні на фестивалі», – каже комерційний директор медичної лабораторії «Ескулаб» Денис Мельник.

За словами Дениса Мельника, робочий день працівників лабораторії «Ескулаб» розпочинався о 7-й ранку і закінчувався опівночі. Пік відвідувачів припадав на вечірній час, коли розпочиналися концерти.

«Працівники лабораторії спрацювали дуже добре, оперативно. Саме в рамках цього фестивалю і для забезпечення оперативності, в нас виникла ідея використовувати електросамокати, за допомогою яких кур'єри збирали біоматеріал по медичному містечку, площі Ринок та палацу Потоцьких і доставляли до кур'єрських автомобілів, які прямували одразу до лабораторії. Якщо людина здавала ПЛР-тест зранку, то вже за шість годин отримувала результат і ввечері насолоджувалася джазом», – каже Денис Мельник.

Медична лабораторія «Ескулаб» виконала завдання, яке поставили перед собою організатори джазового фестивалю – Leopolis Jazz Fest пройшов безпечно, давши львів’янам та гостям міста можливість насолоджуватись не лише чудовою музикою, а й спілкуванням оффлайн.