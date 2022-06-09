Представники латвійської делегації провідали пацієнтів , що лікуються у лікарні св. Пантелеймона

До Львова приїхали представники латвійської делегації. Вони виявили зацікавленість перейняти досвід України та Львова зокрема, з надання медичної допомоги важким пацієнтам із мінно-вибуховими травмами, повідомила прес-служба ЛМР.

«Досвід, який у вас є, він є дуже цінним, і ми розуміємо, що перейняти його буде дуже потрібно. Нехай він нам ніколи на практиці не знадобиться, але бути готовими – це дуже важливо», – повідомила парламентська секретарка Міністерства оборони Латвійської Республіки Байба Блоднієце.

Мер Львова Андрій Садовий запропонував латвійським медикам приїхати на два-три місяці до львівських лікарень, де щодня рятують пацієнтів з важкими травмами і на практиці переймати досвід.

«Коли пацієнт потрапляє до нас, йому надають усю медичну допомогу, але ж потім він потребує протезування, довготривалої психологічної та фізичної реабілітації. І тут виникає питання, де він буде жити, де буде відновлювати фізичну форму, де буде працювати? Наше завдання – продумати увесь цей алгоритм, аби все працювало. 10 червня у нас буде велика презентація проекту Національного реабілітаційного центру «Незламні». Тож запрошуємо ваших колег долучитися до цього унікального проекту», – додав мер Львова.

Латвійська делегація відвідала лікарню святого Пантелеймона (колишню лікарню швидкої медичної допомоги) та поспілкувалася з пораненими на війні українцями, які проходять реабілітацію в медзакладі.