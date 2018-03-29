Лавров розповів, як Москва відповість на висилку російських дипломатів

Лавров оголосив про дзеркальне висилання дипломатів з Росії

Росія відповість на закриття генконсульства в Сіетлі дзеркально - закриттям американського дипломатичного представництва в Санкт-Петербурзі. Про це заявив глава МЗС Сергій Лавров після зустрічі зі спецпредставником Генсека ООН щодо Сирії Стеффаном де Містурою, пише російська «РБК».

«У ці хвилини посол США в РФ Джон Хантсман запрошений в наше міністерство, де мій заступник Сергій Рябков викладає йому зміст відповідних заходів щодо США. Серед них - висилка аналогічної кількості дипломатів та відкликання згоди Росії на роботу генконсульства США в Санкт-Петербурзі», - сказав Лавров журналістам «РБК».

Про ймовірне закриття генконсульства США в Санкт-Петербурзі 29 березня з посиланням на джерела в МЗС повідомила газета «Известия». Джерело зазначило, що розглядалися також варіанти закриття представництв в Єкатеринбурзі або Владивостоці, однак було вирішено, що «пітерське консульство з точки зору статусу для американців важливіше». Особливо співрозмовник газети зазначив, що останнє слово з цього питання залишиться за Володимиром Путіним.

Нагадаємо, 26 березня США оголосили про висилку 60 російських дипломатів і закриття консульства Росії у Сіетлі у відповідь на отруєння Сергія і Юлії Скрипалів. Про висилку від одного до чотирьох російських дипломатів оголосило і більшість європейських країн.