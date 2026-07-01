Висвячення єпископів відбулося в штаб-квартирі лефевристів у швейцарському Еконі

У середу, 1 липня, в Еконі (Швейцарія) у штаб-квартирі Братства святого Пія Х лефевристи, послідовники архієпископа Марселя Лефевра, висвятили чотирьох нових єпископів без папського мандату. Ватикан вважає це черговим підтвердженням, що послідовники лефевристського руху відкололися від церкви і потрапили у схизму.

Як повідомляє Vatican News, лефевристи провели висвячення єпископів, незважаючи на зусилля Святого Престолу щодо діалогу та неодноразові застереження проти продовження розколу в католицькій церкві. За два дні до цієї події Папа Лев XIV надіслав лист настоятелю Братства святого Пія X, у якому вкотре просив запобігти схизматичному актові, а саме хіротонії єпископів без папського мандату.

Не зважаючи на застереження Папи, церемонія висвячення 1 липня відбулася. Понад 1000 священників, монахів та монахинь, а також близько 15 тис. людей були присутні на церемонії, яка розпочалася о 9:00 ранку у великому білому наметі поруч із семінарією в Еконі. Захід транслювався в прямому ефірі шістьма мовами на офіційному вебсайті братства, де останніми днями тривав зворотний відлік до церемонії.

Чотири єпископи, висвячені сьогодні: швейцарець Паскаль Шрайбер, Майкл Голдейт зі США, французи Мішель Пуансіне де Сіврі та Марк Анапп'є.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Згідно з католицьким канонічним правом, здійснення таких хіротоній без папського мандата тягне за собою автоматичну екскомуніку – відлучення від церкви.

На початку літургії настоятель Братства святого Пія X Давіде Пальярані виголосив коротку промову, в якій сказав: «Ми готові заплатити будь-яку ціну, щоб врятувати Церкву». За його словами, найсерйознішим обов’язком є «передати благодать єпископату цим священикам».

«Ми вважаємо, що будь-які покарання чи осуд, накладені за цей вчинок, не мають жодної цінності», – додав він.

Для лефевристів, підсумував їхній настоятель, сьогодні «історичний день» і «свято». Однак, за оцінкою Ватикану, для Вселенської Церкви – це день, коли знову відкрилася стара рана розділення.

Варто зазначити, що у Львові та області також діють представники руху лефевристів – це прихильники священника Василя Ковпака, який багато років відлучений від церкви, однак продовжує служіння у храмі на Рясному.

«Сьогоднішня подія ще раз підтверджує, що вони не є в лоні Католицької церкви. Ковпак є в єдності з лефевристами і є в схизмі», – зазначив ZAXID.NET речник Львівської архієпархії УГКЦ Михайло Квасюк. Речник нагадав, що лефевристи не мають права уділяти святі таїнства, і фактично здійснюють обман людей, які ці таїнства в них приймають.

Нагадаємо, згаданий розкол почався понад 50 років тому. Французький архієпископ Марсель Лефевр не прийняв реформ Католицької церкви, які запровадив Другий Ватиканський собор. Зібравши довкола себе однодумців католиків-традиціоналістів, у 1970 році він заснував священицьке Братство святого Пія X. Учасники братства закидають Церкві відступ від традиції.