Рууд ван Ністелрой вперше працюватиме головним тренером на Туманному Альбіоні

Колишній форвард «Манчестер Юнайтед» Рууд ван Ністелрой став головним тренером «Лестера», повідомляє офіційний сайт «лисів». 48-річний фахівець уклав з екс-чемпіоном АПЛ контракт до червня 2027 року. Нідерландець змінить на посаді Стіва Купера, якого було звільнено після поразки від «Челсі» (1:2) у 12-му турі АПЛ та серії з п'яти матчів без перемог у всіх турнірах.

Ван Ністелрой приступить до своїх прямих обов'язків вже після суботнього матчу 13-го туру чемпіонату Англії проти «Брентфорда» – у цій грі командою керуватиме тренер молодіжки Бен Доусон.

Цікаво, що до запрошення в «Лестер» нідерландець від липня був у тренерському штабі «Манчестер Юнайтед» на посаді асистента Еріка тен Хага, а після звільнення земляка тимчасово очолив «червоних дияволів», з якими здобув три перемоги у чотирьох іграх (зокрема двічі здолав «Лестер» – у Кубку ліги (5:2) та АПЛ (3:0)). Клуб він залишив, коли роботу головним тренером розпочав португалець Рубен Аморім.

Нагадаємо, ігрова кар’єра ван Ністелроя стартувала у 1993 році в нідерландському клубі «Ден Босх». Далі були «Херенвен», ПСВ, «Манчестер Юнайтед», «Реал» Мадрид, «Гамбург» та «Малага». Тренерський етап розпочав асистентом у збірній Нідерландів у 2014 році. Потім працював з командами ПСВ різних вікових груп від U-17 до головної команди, з якою взяв Кубок і Суперкубок Нідерландів.

До слова, «Лестер» після 12-ти турів йде у турнірній таблиці АПЛ на 16-й сходинці, набравши 10 очок.