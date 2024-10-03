Підопічні Олександра Шовковського намагатимуться довести випадковість результату першого матчу в оновленому єврокубку

У четвер, 3 жовтня, київське «Динамо» в межах 2-го туру оновленої Ліги Європи у гостях зіграє з німецьким «Хоффенхаймом». Поєдинок відбудеться на «ПреЗеро Арені» й розпочнеться о 19:45 за київським часом. Обслуговувати матч буде македонська бригада арбітрів на чолі з Александаром Ставрєвим (за VAR відповідатиме Нейц Кайтазовіч).

У першому турі обидві команди не змогли здобути перемоги: кияни були розгромлені італійським «Лаціо»(0:3), а німці на останній хвилині врятувалися з данським «Мітьюлландом» (1:1). «Хоффенхайм» жахливо стартував у чемпіонаті Німеччини – після 5-ти турів команда Пеллегріно Матараццо здобула лише одну перемогу на старті, програвши останні чотири матчі й в турнірній таблиці Бундесліги наразі йде шістнадцятою. «Динамо» натомість лідирує в УПЛ, поки не знаючи смаку поразок у внутрішній першості.

Цікаво, що на дорослому рівні команди між собою не перетиналися, однак грали в Юнацькій Лізі УЄФА – на стадії 1/8 фіналу в сезоні-2018/19 суперники розписали безгольову нічию, а в серії пенальті сильнішими виявилися німці.

FAVBET фаворитом протистояння вважає «Хоффенхайм». На їхню перемогу дають 2,04, тоді як успіх «Динамо» оцінюють у 3,60. Нічия також котирується у 3,80.

Фахівці чекають результативного футболу: стандартний тотал 2,5 більше становить 1,65, тоді як тотал менше 2,5 – 2,29. Найбільше шансів забити у німців мають Адам Гложек (2,50) та Андрей Крамаріч (2,80). В українців максимальні перспективи відзначитись прогнозують Владиславу Ванату (3,00) та Назару Волошину (4,00).

Де дивитися матч Ліги чемпіонів між «Хоффенхаймом» та «Динамо»

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