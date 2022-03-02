Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій опублікував список телефонів лікарів обласної дитячої лікарні для консультацій онлайн. Він звернув увагу, що для зручності мешканців області обласна лікарня перейшла у новий формат роботи - офлайн і онлайн.

«Хмельницька обласна дитяча лікарня сформувала список телефонів дитячих лікарів, які готові надавати онлайн консультації маленьким пацієнтам, поза основним прийомом у закладі. Розповсюдьте максимально, будь ласка», – відзначив Сергій Гамалій. Для отримання консультації певного спеціаліста можна зателефонувати до поліклініки за номером 0681199515 або до приймального відділення – 0984798355.

Крім того, начальник ОВА повідомив, що Хмельницький обласний ляльковий театр з наступного вівторка, 8 березня розпочинає вистави для дітей переселенців. Вони зможуть їх переглянути щодня, крім понеділка, о 10:00, 12:00 та 14:00.

Хроніка вторгнення Росії. День сьомий – у прямій трансляції ZAXID.NET