Лікарі обласної дитячої лікарні у Хмельницькому консультуватимуть онлайн
У Хмельницькому дитячі лікарі проводитимуть віддалені консультації
Начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій опублікував список телефонів лікарів обласної дитячої лікарні для консультацій онлайн. Він звернув увагу, що для зручності мешканців області обласна лікарня перейшла у новий формат роботи - офлайн і онлайн.
«Хмельницька обласна дитяча лікарня сформувала список телефонів дитячих лікарів, які готові надавати онлайн консультації маленьким пацієнтам, поза основним прийомом у закладі. Розповсюдьте максимально, будь ласка», – відзначив Сергій Гамалій. Для отримання консультації певного спеціаліста можна зателефонувати до поліклініки за номером 0681199515 або до приймального відділення – 0984798355.
Крім того, начальник ОВА повідомив, що Хмельницький обласний ляльковий театр з наступного вівторка, 8 березня розпочинає вистави для дітей переселенців. Вони зможуть їх переглянути щодня, крім понеділка, о 10:00, 12:00 та 14:00.
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