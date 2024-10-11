На четверту добу дівчинка поїхала додому здоровою

Хірурги львівської дитячої лікарні св. Миколая прооперували 11-річну хмельничанку Богданку Цьмух, яку щовечора впродовж трьох місяців лихоманило. Спершу її лікували від застуди. А з’ясувалося, що причиною раптового підвищення температури була пухлина.

Ще на початку літа ввечері у Богданки раптово підвищилася температура. На ранок лихоманка минула, але вже ввечері температура тіла знову піднялася. Жодних інших симптомів не було. Місцеві лікарі вирішили, що в дівчинки, ймовірно, ГРВІ. Коли температура піднімалася до 38 і вище, її збивали. І так щовечора. Зрештою за кілька тижнів дівчинку відправили на рентген. На ньому хмельницькі медики і побачили, що на нижній долі лівої легені є новоутвір.

«За допомогою КТ-обстеження виявили, що ж саме розрослося в легені дівчинки – доброякісний новоутвір, міофібробластична пухлина. На момент виявлення вона займала вже половину органа і починала здавлювати і верхню частинку легені. Пухлина росла і далі тиснула б уже на серце та діафрагму. І дівчинка могла б загинути. Новоутвір треба було видаляти», – кажуть у лікарні.

За порятунком дівчинку скерували до львівських спеціалістів. Перш, ніж оперувати, хірургам треба було переконатися, що пухлина точно доброякісна. Тож пацієнтці виконали біопсію під КТ-навігацією. Її результати були хорошими, а це означало, що Богданку можна було вже оперувати.

Дівчинці провели торакоскопічну нижньодольову лобектомію. Пухлину розміром 8х8 сантиметрів спеціалісти змогли видалити через чотири проколи по 0,5 см. Тобто, операція була малотравматична, тривала дві години і пройшла успішно. І вже на четверту добу хмельниччанка поїхала додому здоровою.