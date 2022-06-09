Лікарня «Експерт» відкрила нове відділення

Хоча медичний заклад єще зовсім «молодим», він уже завоював довіру десятків тисяч львів’ян та гостей міста.

Запропонована ідея стосунків між лікарнею та пацієнтами начебто не нова: в основі філософії закладу – надання медичних послуг лише найкращими лікарями – експертами у своїй сфері, у відповідності до світових стандартів та у комфортних для пацієнта і лікаря умовах. Проте суть успіху в тому, що в лікарні «ЕКСПЕРТ» цю ідею вдалось втілити не на словах чи в рекламних лозунгах, не на рівні мрій та ідей, а на практиці.

Свого часу відкрившись як перша приватна лікарня нашого міста, уже зараз бренд розвився в мережу, для якої настав новий етап розвитку. На даний час «ЕКСПЕРТ» планує відкриття кількох нових філій. Пацієнти зможуть отримати фахову медичну допомогу та якісний сервіс у комфортних для них локаціях – з розвиненою транспортною інфраструктурою та зручним паркуванням.

Відділення на вул. Кульпарківській запрацювало в сучасному житловому комплексі «Парус Парк», в світлому і просторому приміщенні, поруч з яким є паркінг для великої кількості авто.

У новій поліклініці можна отримати усі необхідні медичні послуги для всієї сім’ї в одній локації: у відділенні приймають як дорослі, так і дитячі спеціалісти, водночас працює пункт здачі аналізів, УЗД діагностика та кабінет ЕКГ.

У відділенні приймають такі спеціалісти для дорослих:

Сімейний лікар;

Алерголог;

Пульмонолог;

Кардіолог;

Гастроентеролог;

Невролог;

Хірург;

Уролог;

Ортопед-травматолог;

Дерматовенеролог;

Ендокринолог;

Судинний хірург;

Гінеколог;

Косметолог.

У новому відділенні приділено більшу увагу медичному обслуговуванню дітей. Дитячі спеціалісти, які приймають у новому відділенні лікарні «ЕКСПЕРТ»:

Педіатр;

Сімейний лікар;

Алерголог;

Хірург;

Уролог;

ЛОР;

Дерматовенеролог.

Також діткам можна зробити УЗД діагностику, ЕКГ, здати аналізи та зробити вакцинацію.

Окремою фішкою є відділення фізичної реабілітації, яке надає такі медичні послуги, як відновлювальна кінезіотерапія та масаж. Відновлення після травм та оперативних втручань – лише маленька частина того, чим може бути корисним це відділення.

Реалії сьогодення такі, що проблеми з опорно-руховим апаратом є у багатьох груп населення. Фізичної реабілітації та відновлення насправді потребують практично всі, хто займається сидячою роботою – а це переважно офісні працівники. Зрештою, відновлювальна кінезіотерапія потрібна практично будь-кому, хто відчуває болі в попереку, в різних ділянках спини, ніг, шиї, плечей, ліктів і навіть при головному болю. Так, ви будете здивовані, але часто причиною головного болю є спазми м’язів, і замість вживання пігулок можна вирішити проблему завдяки короткому курсу фізичних вправ під наглядом фахового лікаря-експерта.

Лікарня «ЕКСПЕРТ» працює для вас з понеділка по суботу з 08:00 до 20:00.

Записатись на прийом можна за телефоном:

+38 097 22 33 911

+38 073 22 33 911

Актуальні адреси:

м. Львів, вул. Кульпарківська, 64А.

м. Львів, вул. Шолом-Алейхема, 11

Дізнатися більше про лікарню «ЕКСПЕРТ» можна на сайті.