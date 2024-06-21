Матч проти Канади став для Мессі 35-м у складі збірної Аргентини на «Копа Америка»

У ніч на п’ятницю, 21 червня, на арені Мерседес-Бенц Стедіум в Атланті (США) стартував Кубок Америки («Копа Америка»). Дійство відкривало протистояння Аргентини та Канади – чинний чемпіон турніру зумів взяти гору над канадійцями з рахунком 2:0. Аргентину з капітанською пов’язкою на поле вивів легендарний Ліонель Мессі, якому вдалось відзначитись гольовою передачею.

Однак, крім результативної дії, 8-разовий володар «Золотого м’яча» зумів вкотре переписати історію. Матч проти Канади став для Мессі 35-м у складі збірної Аргентини на «Копа Америка». Як наслідок, аргентинець побив рекорд чилійського голкіпера Серхіо Лівінгстона, який провів на турнірі 34 матчі. Цікаво, що це досягнення трималось 71 рік – з 1953-го.

Топ-5 гравців з найбільшою кількістю матчів на «Копа Америка»:

Ліонель Мессі (Аргентина) – 35. Серхіо Лівінгстон (Чилі) – 34. Зізіньо (Бразилія) – 33. Віктор Угарте (Болівія) – 30. Йошімар Йотун (Перу) – 27.

Окрім рекорду, Мессі став першим аргентинцем, який взяв участь у 7 розіграшах «Копа Америки» (форвард дебютував на турнірі ще у 2007 році).

Нагадаємо, 48-й розіграш «Копа Америки» триватиме з 20 червня по 14 липня. Аргентина виступає у групі А разом з Канадою, Перу ти Чилі. У чвертьфінал вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи (переможець квартету А зіграє з володарем другого місця у групі В, переможець групи С – з другим місцем у групі D і навпаки). Фінал відбудеться 14 липня у Маямі на арені «Хард Рок Стедіум». Володар золотих медалей зіграє з переможцем Євро-2024 за трофей «Фіналіссіма».