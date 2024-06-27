ДТП трапилась 26 червня на трасі Східниця – Пісочна, поблизу села Солонське Дрогобицького району

На Львівщині 47-річний водій Peugeot 407 збив трьох велосипедисток – членкинь збірної України з велоспорту. Неповнолітніх спортсменок із травмами госпіталізували до лікарні.

Як повідомили у поліції, ДТП трапилась у середу, 26 червня, на трасі Східниця – Пісочна, поблизу села Солонське Дрогобицького району. За попередньою інформацією, автомобіль Peugeot 407, за кермом якого був 47-річний львів’янин, зіткнувся з 17-річною мешканкою Київської області, яка їхала на велосипеді. Унаслідок зіткнення дівчина зіткнулася ще з двома велосипедистками, 17-річними мешканками Миколаївської та Київської областей.

Усі дівчата є членкинями збірної України з велоспорту та здійснювали командне тренування. Внаслідок ДТП їх із травмами госпіталізували до лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) ККУ. За вчинене водієві загрожує до 3 років обмеження волі.