Перед внесенням добрив кущі обов’язково рясно поливають

Кущі смородини потребують уваги не лише в період цвітіння чи збору ягід. Після завершення плодоношення вони теж потребують турботи, адже саме зараз починається формування врожаю на наступний сезон. Рослини витратили багато енергії на утворення ягід, тож без додаткового живлення їм буде важко відновитися. Чим підживити кущі смородини у липні, пише «Книга порад».

Як підживити смородину в липні

Мінеральна підгодівля

Для приготування розчину вам знадобляться:

1 столова ложка сульфату калію;

1 столова ложка суперфосфату;

1 склянка деревного попелу;

10 літрів води.

Усі компоненти ретельно змішують із водою до повного розчинення, після чого поливають кожен кущ отриманим розчином.

Органічна підгодівля:

1 літр настою коров’яку або 0,5 літра настою пташиного посліду;

10 літрів води.

Щоб приготувати настій, потрібно:

для коров’яку – змішати 1 частину гною з 6 частинами води;

для пташиного посліду – 1 частина на 12 частин води.

Отриману суміш настоюють 7 днів, після чого перед використанням розводять: 1 літр настою коров’яку або 0,5 літра настою посліду на 10 літрів води.

Що слід врахувати

Перед внесенням добрив кущі обов’язково рясно поливають трьома відрами води. Для цього краще використовувати воду, що нагрілася на сонці, – холодна вода може завдати шкоди корінню.

У випадку, коли на листках смородини з’являється жовтизна, рекомендується обробити рослину хелатом заліза (1 грам препарату на 1 літр води).

Додаткові рекомендації

Після підживлення корисно замульчувати землю під кущами: підійдуть суха трава, тирса чи солома. Це зменшить випаровування вологи та стримає ріст бур’янів.

Не забувайте регулярно перевіряти рослини на наявність хвороб і шкідників. Своєчасне виявлення проблем і відповідні обробки допоможуть зберегти здоров’я ягідників.