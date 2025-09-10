Настурція діє як справжній «магніт» для шкідників

Деякі рослини можуть приносити користь не лише своїм зовнішнім виглядом, а й функціональністю. Такою універсальною культурою є настурція – яскрава квітка, що здатна захищати сад від навали шкідників. Вона не тільки тішить око яскравим цвітінням, а й ефективно стримує таких небажаних гостей, як слимаки, равлики та капустянки. Детальніше про її властивості пише «24 Канал».

Цікаво, що настурція належить до їстівних рослин. Її листя, квіти й навіть насіння можна використовувати в кулінарії.

Настурція діє як справжній «магніт» для шкідників. Вони віддають перевагу її листю, минаючи інші, цінні для вас рослини. Наприклад, гусениці метелика-капустянки часто відкладають яйця саме на настурції, оминаючи капусту та інші овочі. А равлики та слимаки буквально «оселяються» на цій квітці, тим самим рятуючи від поїдання інші насадження.

Цю рослину часто називають пасткою або жертовною культурою. Її спеціально висівають поруч із основними грядками, щоб вона брала на себе головний «удар» шкідників. Така тактика допомагає уникнути хімічних засобів і зберегти екологічний баланс на ділянці.

До всього, настурція дуже проста у вирощуванні, швидко проростає та не потребує складного догляду. Це робить її ідеальним вибором для тих, хто хоче мати не лише красивий, а й захищений сад.