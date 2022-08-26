Незаконні рубки проводили нібито для потреб армії, а насправді для продажу

У Старосамбірському дочірньому лісогосподарському підприємстві «Галсільліс» викрили схему незаконної рубки дуба. За підозрою у розтраті лісу затримали одного з фігурантів – лісничого підприємства.

Як повідомили у п’ятницю, 26 серпня, у СБУ та прокуратурі Львівщини, лісничий налагодив схему незаконної рубки лісу на підконтрольних йому ділянках нібито для потреб армії. А насправді він разом зі спільниками збував деревину породи «дуб» стороннім особам, без укладення відповідних договорів та офіційної оплати.

За незаконні рубки затримали лісничого підприємства

За підрахунками правоохоронців, загальна сума завданих збитків державі становить близько 500 тис. грн.

Лісничого затримали після чергового збуту 8 м³ деревини. Йому оголосили підозру за розтрату лісу в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 191 ККУ). Також готують обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаної посади. Встановлюється причетність до злочину інших осіб.

Правоохоронці не розголошують назву лісгоспу, де викрили незаконні рубки дуба. За даними ZAXID.NET, йдеться про Старосамбірське дочірнє лісогосподарське підприємство «Галсільліс».