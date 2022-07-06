Директора Миколаївського ДЛГП «Галсільліс» підозрюють у масштабних розкраданнях лісу

СБУ оголосила підозру керівнику Миколаївського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс» за розкрадання та незаконний продаж лісу. Збитки державі від його діяльності оцінили у понад 700 тис. грн.

У середу, 6 липня, в СБУ Львівщини повідомили про викриття схеми розкрадання лісу, який у період воєнного стану мав би використовуватись для будівництва оборонних споруд, а не для чийогось власного збагачення.

За даними СБУ, керівник лісогосподарського підприємства видавав лісорубні квитки на проведення рубок, у той час ці роботи не були передбачені планами. Далі через налагоджений канал збуту директор реалізовував вказану продукцію для власного збагачення.

«За результатами проведених експертиз встановлено, що «діяльність» посадовця завдала шкоди природоохоронному фонду держави на понад 700 тис. грн», – йдеться в повідомленні СБУ.

Фігуранту вже повідомлено про підозру за зловживання владою та службовим становищем (ч.2 ст. 364 ККУ). Невдовзі суд обере йому запобіжний захід. Встановлюють інших причетних до схеми осіб.

Правоохоронці не розголошують, керівника якого лісогосподарського підприємства підозрюють у розкраданні лісу. За даними ZAXID.NET, йдеться про керівника Миколаївського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс». Підприємство тривалий час очолює Юрій Плішило.

Виконувач обов’язків директора «Галсільлісу» Іван Підгородецький розповів ZAXID.NET, що йдеться про справу трирічної давності. Під час планової перевірки Миколаївського дочірнього лісогосподарського підприємства «Галсільліс» Держекоінспекція виявила порушення в лісорубних квитках та передала документи в СБУ. Водночас, Іван Підгородецький, вважає несправедливими звинувачення керівника миколаївського підрозділу «Галсільлісу» Івана Плішила у розкраданні лісу та переконаний, що гроші той не привласнював.

«Події відбувалися у 2019 – на початку 2020 року. Був неправильно виписаний лісорубний квиток, це порушення. Але деревина була реалізована, про що є документи, гроші оплачені в касу. До розкрадання він не має відношення», – каже Іван Підгородецький.

Речниця СБУ Львівщини Роксолана Яворська уточнила ZAXID.NET, що підозру керівнику підприємства оголосили 5 липня за результатами проведених експертиз щодо завданих державі збитків.