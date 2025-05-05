Кротон може бути уражений такими шкідниками, як павутинний кліщ, щитівка та борошнистий червець

Кротон – це тропічна рослина з яскравим листям, яка вимагає особливого догляду. Якщо ви помітили, що її листя жовтіє або опадає, це може свідчити про порушення умов утримання. SuperMG пише про основні причини цієї проблеми та способи їх усунення.

Неправильний полив

Кротон чутливий до якості води. Використання хлорованої або жорсткої води може призвести до опіків коренів і, як наслідок, до опадання листя. Рекомендується використовувати дощову або відстояну воду. Поливати слід, коли верхній шар ґрунту висохне на глибину 2-3 см.

Невідповідний температурний режим

Кротон не переносить різких перепадів температур. Температура в приміщенні повинна бути в межах +20-+22°C. При зниженні температури нижче +14°C рослина може загинути. Уникайте розміщення рослини поблизу джерел тепла або в місцях з протягами.

Сухе повітря

У зимовий період, коли працює опалення, повітря в приміщенні стає дуже сухим. Це може спричинити опадання листя у кротона. Для підвищення вологості рекомендується:

розмістити рослину на піддоні з вологим мохом або галькою4

регулярно обприскувати листя теплою відстояною водою;

використовувати зволожувачі повітря.

Недостатнє освітлення

Кротон потребує яскравого, але розсіяного світла. Недостатнє освітлення може призвести до втрати кольору листя та їх опадання. Розміщуйте рослину на підвіконнях східної або західної орієнтації.

Шкідники та хвороби

Кротон може бути уражений такими шкідниками, як павутинний кліщ, щитівка та борошнистий червець. Для боротьби з ними рекомендується:

обробити рослину інсектицидами або народними засобами (наприклад, настоєм тютюну з милом);

регулярно оглядати рослину на наявність шкідників.

Також кротон може бути схильний до таких хвороб, як антракноз та коренева гниль. У разі виявлення симптомів хвороб необхідно застосувати відповідні фунгіциди.

Недостатнє живлення

Для забезпечення здорового росту кротона необхідно регулярно підживлювати його. Використовуйте комплексні мінеральні добрива. У весняно-літній період підгодовуйте рослину кожні 2 тижні, а в осінньо-зимовий – раз на місяць.