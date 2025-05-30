Однією з найпоширеніших причин скручування листя є ураження попелицею

Коли на яблуні починає скручуватись листя, це завжди сигнал тривоги. Така зміна зовнішнього вигляду не є випадковою, зазвичай вона свідчить про глибші проблеми: або дерево зазнало нападу шкідників, або ж страждає від хвороби чи нестачі вологи й поживних речовин. Як врятувати яблуню, пише Prostoway.

Можливі причини та як все виправити

Однією з найпоширеніших причин скручування листя є ураження попелицею. Ці дрібні комахи часто селяться на зворотному боці листків, висмоктуючи з них соки. Щоб переконатися, що справа саме в цьому, достатньо розгорнути листок – попелицю видно неозброєним оком.

Для боротьби з нею підійде простий народний засіб: мильний розчин. Готується він на основі господарського мила, така обробка не тільки безпечна, а й доволі ефективна.

Ще одна причина – грибкові інфекції. Якщо на листі з’явився характерний наліт, швидше за все, йдеться саме про це. У такому разі варто застосувати фунгіциди. Серед перевірених засобів – бордоська рідина, яка добре справляється з більшістю збудників.

Інколи причина проблеми не така очевидна. Якщо шкідників не виявлено, а ознак хвороби немає, можливо, дерево просто відчуває дефіцит вологи або поживних елементів. У цьому випадку допоможе регулярний полив і підживлення. Доцільно внести добрива, зокрема фосфорні, калійні або карбамід. Додатково ґрунт можна збагачувати золою чи перегноєм, це підтримує загальний імунітет рослини.