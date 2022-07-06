Літаком і гелікоптером, яким раніше користувалася родина Медведчука, тепер користуватимуться захисники України

Гелікоптер і літак, що належить родині підозрюваного в державній зраді народного депутата Віктора Медведчука, передали для потреб Збройних сил України, повідомив у середу, 6 липня, Департамент стратегічних розслідувань національної поліції.

За інформацією правоохоронців, літак і гелікоптер родини Медведчука вилучили у рамках кримінального провадження, в якому нардепа підозрюють у зловживанні владою і заволодінні майном через зловживання службовим становищем.

«За клопотанням Офісу Генерального прокурора на вилучене майно було накладено арешт. Наразі його передали для потреб Збройних сил України», – сказано в повідомленні.

Також правоохоронці нагадали, що раніше було накладено арешт на комплекс «Ведмежа діброва» та інші активи, кінцевим бенефіціаром яких є дружина Медведчука.

Сам Медведчук перебуває під арештом.

У травні стало відомо, що на потреби оборони України від російської агресії конфіскували майно телеканалів Медведчука.