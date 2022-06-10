Віктор Чорний (ліворуч) і Віктор Медведчук (праворуч).

Народний депутат забороненої партії Опозиційна платформа – За життя Віктор Чорний, який вважається довіреним охоронцем підозрюваного в держзраді Віктора Медведчука, за допомогою окультизму та «магії» впливав на свого «боса». Про це йдеться в розслідуванні журналістів Bihus.Info, які отримали дані з комп'ютера Чорного.

На жорсткому диску містяться дані за декілька років, зокрема документи, фото та відео. Серед них є записи з шаманами, так званими «сліперами» й «гіпнологами», послугами яких користувався Чорний з політичною метою. Він очолював приватну охоронну фірму «Шторм», яка надавала свої послуги Медведчуку та його родині.

На відео, знайдених у файлах ноутбука Чорного, записано сеанси, де гіпнологи нібито вводять людину («сліпера») в стан «гіпнотичного сну» й «переміщують» їх усередину свідомості Медведчука. Далі гіпнолог нібито «розмовляє» зі свідомістю Медведчука через іншу людину. До прикладу, на одному такому відео гіпнолог просить «сліпера» покращити «астральну енергію» Медведчука.

відео Bihus.Info

На іншому відео гіпнолог просить «свідомість Медведчука», звертаючись до іншої людини із закритим ганчіркою обличчям, підвищити Віктора Чорного з посади охоронця та дозволити йому стати народним депутатом.

Чорний також «прокачував» енергію (ауру) Медведчука, переконував того, що добре його охоронятиме і тому має стати нардепом, лякав Медведчука «американськими гіпнотизерами» і всіляко «працював» над його магічною перемогою на парламентських виборах. Через «магів» Чорний нав’язував Медведчуку свій авторитет і «нарощував» рейтинг ОПЗЖ.

З фотографіями політичних опонентів шамани, на замовлення Чорного, проводили ритуали. На ноутбуці знайшли світлини українських політиків Володимира Зеленського, Петра Порошенка, Юрія Бойка, Олександра Вілкула. Із фотографіями Зеленського, підписаними «президент України», та фотографіями Бойка, підписаними «прем’єр-міністр України»

Чорний навіть цікавився тлумаченням снів щодо сім’ї Медведчука – він перевіряв, чи немає загрози коту Оксани Марченко з кличкою Кокосік.

Через окультистів Чорний хотів вислужитися і перед президентом Росії Владіміром Путіним. На одному з відеозаписів гіпнолог і сліпер від імені нардепа намагаються зв’язатися з президентом РФ. У файлах нардепа є свідчення про подібні «культи» кремлівських службовців.

Невідомо, де наразі Чорний. Але за даними журналістів країну він не залишав. На запит журналістів правоохоронці повідомили, що Чорний не є фігурантом кримінальних проваджень.

Чорний отримав №27 у виборчому списку партії ОПЗЖ на парламентських виборах 21 липня 2019 року. У Раді став членом Комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики.