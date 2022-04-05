Мешканці Івано-Франківська, віком від 70 років, до дня народження отримуватимуть виплати по 500 грн із міського бюджету. Пенсіонери, яким виповнилось 90 і більше років отримають по 1 тис. грн. Містянам, які відсвяткують столітній ювілей, міськрада виплатить по 5 тис. грн.

Про відновлення програми виплат літнім людям повідомив мер Івано-Франківська Руслан Марцінків у вівторок, 5 квітня. За його словами, міська влада вирішила відновити виплати матеріальної допомоги пенсіонерам, однак, через суттєве зменшення наповнення бюджету, не може здійснити ці виплати в один момент. Відтак, прийняли рішення надавати фінансову допомогу літнім людям до дня їхнього народження.

«Важливо допомагати переселенцям, але й не забувати про своїх. Тому відновлюємо програму виплату. Люди золотого віку, всі, кому виповнилося 70 і більше років, до дня народження отримуватимуть невеличку допомогу в розмірі 500 гривень. Таку допомогу можна отримати, написавши заяву у ЦНАПі. Ті, кому виповнилося 90+ отримуватимуть тисячу гривень, 95 – отримуватимуть 3 тисячі, 100 років – по 5 тисяч гривень із міського бюджету», – сказав Руслан Марцінків.

Також він уточнив, що за виплатами можуть звертатися і ті мешканці Івано-Франківська віком від 70 років, які вже мали день народження після 24 лютого 2022 року. Руслан Марцінків додав, що, окрім фінансових виплат, мешканці Івано-Франківська, які зараз мають матеріальні проблеми, самотні літні люди та люди з інвалідністю І групи, можуть отримати продуктові набори, звернувшись за телефонами 1580; 050-010-1580; 067-010-1580.