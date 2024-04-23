Андрій Кравець втік з України під час Революції Гідності

Литовська влада видворила з території країни колишнього голову Державного управління справами та одного з соратників колишнього президента України Віктора Януковича Андрія Кравця. Екс-посадовець втік з України під час Революції Гідності та весь час жив у Литві за посвідкою, повідомило у вівторок, 23 квітня, Delfi із посиланням на литовські спецслужби.

Андрій Кравець відомий як «завгосп» президента-втікача Віктора Януковича, у 2010 році працював головою Державного управління справами та забезпечував діяльність адміністрації Януковича, Верховної Ради та Кабміну. За час його роботи у відомстві Кравець та його дружина, Марина Пелих, брали участь у корупційних схемах та розкраданні бюджету України.

«За оцінкою ДДБ, Кравець і Пелих підтримували зв'язки з оточенням Януковича, працювали на його проросійський режим, тому мали бути лояльними щодоПісля Росії та її агресивної зовнішньої політики, яка становить загрозу та нацбезпеку Литви. Російські служби можуть використовувати Кравця та Пелих у своїх цілях як лояльних та надійних осіб», – повідомили литовські спецслужби.

Так, з березня 2023 року Кравцю не продовжували посвідку на проживання. Сам соратник Януковича заявив, що оцінка литовського ДДБ побудована «виключно на припущеннях», і що він нібито підтримує Україну.

Чим відомий Андрій Кравець

50-річний уродженець Полтавщини Андрій Кравець був народним депутатом Верховної Ради з 2007 по 2010 рік від фракції Януковича «Партія регіонів». У 2010 році він очолив Державне управління справами та клопотався підприємствами родини екс-президента, за що українські ЗМІ назвали його «завгоспом Януковича».

Після втечі Віктора Януковича Кравець також втік з України. У 2014 році він переїхав до Литви, де жив майже 10 років за посвідкою про тимчасове проживання. За цей час колишній соратник Януковича встиг заснувати у Литві бізнес.