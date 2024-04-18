Волошенков брав участь в одеському «Антимайдані»

Очільниця Агенції оборонних закупівель Міноборони України Марина Безрукова заявила, що агенція звільнить з посади менеджера зовнішньоекономічної діяльності Дмитра Волошенкова. Рішення пов’язане з розповсюдженням інформації про його антиукраїнську діяльність та участь в «Антимайдані» в Одесі.

У середу, 17 квітня, Марина Безрукова повідомила, що Дмитро Волошенков влаштувався в агенцію раніше за неї, у червні 2023 року. Посадовець, який став відповідати за зовнішньоекономічну діяльність Міноборони, у 2014 році брав участь в мітингах «Антимайдану» поблизу Одеської ОВА, а також очолював місцевий осередок проросійської «Партії регіонів».

Дмитро Волошенков під час «Антимайдану» в Одесі, 2014 рік

«Для мене лишається незрозумілим, чому попередній політичний досвід Дмитра та позиція в часи Революції Гідності не були враховані як вагомі ризики. Тому мною ініційовано внутрішнє розслідування щодо повноти спеціальної перевірки, яку він проходив при працевлаштуванні в Агенцію», – повідомила Марина Безрукова.

За словами посадовиці, Дмитра Волошенкова звільнять найближчими днями. Крім того, агенція подала звернення до правоохоронців із запитом на додаткову перевірку діяльності Волошенкова.

У коментарях «Схемам» Безрукова повідомила, що не знала про політичний бекграунд Волошенкова. За словами посадовиці, він успішно пройшов поліграф під час прийому на роботу.

«Згідно з висновками, він не мав корупційних ризиків, він професійно працює. Проте для мене неприпустимо працювати в команді з людьми, з якими в нас різні цінності», – повідомила Марина Безрукова.

Зазначимо, ще в 2020 році Волошенков агітував мешканців Одеси голосувати за колишнього регіонала Сергія Ківалова, який тоді був нардепом від ОПЗЖ. Додамо, батько Дмитра Волошенкова, Борис – генерал СБУ у відставці, а також колишній виконувач обов’язків голова Одеської ОВА навесні 2023 року.