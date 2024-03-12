Військові та правоохоронці скерували запити про отримання допомоги з обласного бюджету на 613 млн грн

У цьому році в межах обласної програми «Безпечна Львівщина» Львівська ОВА отримала запити від військових формувань та правоохоронців на загальну суму 613 млн грн. На сьогодні профінансовано 79 млн грн (13%) на потреби, які чиновники визначили першочерговими. Про це йшлося на засіданні Львівської облради у вівторок, 12 березня. Депутати висловили невдоволення таким станом справ та доручили Львівській ОВА активніше реагувати на запити військових.

Як розповів директор департаменту цивільного захисту ЛОВА Ігор Туз, фінансування програми «Безпечна Львівщина» збільшили на 250 млн грн за рахунок перехідних залишків з минулого року. На початку бюджетного року було затверджено 400 млн грн, а зараз фінансовий ресурс програми становить 650 млн грн. У цю суму входить 610 млн грн на оборонні напрямки та 40 млн грн на інші напрямки цієї програми.

«За цей час через облраду, ЛОВА, профільну комісію, безпосередньо до департаменту надійшло 54 звернення про фінансування. Зокрема, 44 звернення від військових формувань на суму 517 млн грн, 10 звернень правоохоронних органів на суму 95 млн грн (загалом заяв на 613 млн грн)», – розповів Ігор Туз.

З його слів, робоча група ЛОВА розподілила усі отримані запити за пріоритетами щодо фінансування. Найбільш пріоритетним визначили озброєння, дрони, засоби РЕБ, запчастини та аксесуари до них. Таких заяв назбиралося на 162 млн грн.

«На цей час профінансовано 36 учасників програми на суму 79 млн грн», – повідомив Ігор Туз. З його слів, на розгляді робочої групи ще є вісім звернень на суму 42 млн грн. Наступна робоча група щодо розподілу коштів буде засідати 14 березня.

Учасниками згаданої програми є військові формування та правоохоронні органи Львівщини. Також гроші можуть отримати військові частини, що дислокуються за межами області. У 2023 році були профінансовані три військові формування з-за меж Львівської області на суму 10 млн грн. А цього року в лютому сім військових формувань на суму 11 млн грн.

Депутати у своїх виступах висловили невдоволення тим, що Львівська ОВА повільно реагує на запити військових і від моменту звернення до отримання грошей проходить надто великий проміжок часу.

«Чому група з розподілу коштів лише двічі засідала за 2,5 місяці. Це має відбуватися нонстоп», – наголосив депутат від НРУ Богдан Гагалюк.

Свободівець Едуард Леонов заявив про непрозорість розподілу коштів ЛОВА «Ми чуємо, що є потреби першого, другого, третього рівня, рішення про які ухвалює дорадчий орган (робоча група), а не легітимний орган місцевого самоврядування», – сказав депутат.

Водночас депутати не підтримали пропозицію обранця від «Європейської солідарності» Олександра Ганущина визнати роботу ЛОВА щодо виконання програми «Безпечна Львівщина» недостатньою.