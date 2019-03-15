Луценко допустив вручення підозри у справі про розкрадання в оборонці синові Гладковського

Ігор Гладковський усі звинувачення про корупцію відкидає

Генеральний прокурор Юрій Луценко не відкидає можливості вручення підозри сину колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони Олега Гладковського Ігорю в причетності до схем розкрадання держкоштів в оборонній сфері. Про це він сказав в ефірі телеканалу «1+1».

За словами генпрокурора, підозри в несплаті податків вручені керівникам ТОВ «Оптимумспецдеталь» Андрію Рогозі та Віталію Жукову.

«Ми уповноважені законом розглядати питання несплати податків. На момент коли Бігус (один із авторів розслідування про корупцію - Денис Бігус - Ред.) вийшов з першою частиною своєї передачі я сказав, що ми на фінішній прямій. Я сказав правду. Бо вже за день після програми ми отримали проміжний акт ДФС, яка нарахувала першу несплату податків. Сьогодні ми отримали вже остаточний акт, тиждень тому: 26 млн податків не сплачено цією компанією із свого 150-млн оборота», - розповів Луценко.

Луценко також прогнозує вручення підозр іншим фігурантам справи про розкрадання держкоштів в оборонній сфері.

«І не виключаю (вручення підозри) і Ігорю Гладковському», – заявив він.

Генпрокурор зазначив, що саме після зустрічі з ним етро Порошенко ухвалив рішення звільнити Олега Гладковського з поста першого заступника Секретаря РНБО.

«Як член РНБО процитую вам слова президента. Він вважає, що так, дійсно, ми всі, керівництво держави і члени Ради нацбезпеки, проґавили той момент, коли від ручного управління будівництва армії, бо такий був період - треба було з коліс іти на фронт, був момент, коли армії просто не існувало, перейти до нормальної системної роботи на відкритих тендерах за більшістю позицій. Чому автомобілі купуються на закритих тендерах? Бог його знає. Чому намети купуються там, чому інше обладнання несекретне купується на закритих тендерах. Тут президент визнав, що це неправильно», - наголосив він.

За словами генпрокурора, нині вже здійснюються відповідні заходи.

«Щодо готівки я вважаю, що на рівні Ради нацбезпеки це мали б врегулювати створенням у законом встановленому порядку фірмами під прикриттям, які могли б спокійно в рамках закону під контролем держави завозити всі необхідні речі з Росії чи іншої країни і при цьому не завдавати збитків у вигляді несплати податків. Це упущення», - додав Луценко.

Водночас, за словами Луценка, Національне антикорупційне бюро свідомо затягує розслідування справи про розкрадання в «Укроборонпромі».

Нагадаємо, що раніше журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування, де показали корупційну схему розкрадання 250 млн грн в оборонній сфері. Основними фігурантами розслідування є власник компанії «Оптимумспецдеталь» Андрій Рогоза і його бізнес-партнери Віталій Жуков та Ігор Гладковський, син першого заступника голови РНБО Олега Гладковського.

Поки що з усієї трійки затриманий тільки Рогоза. Він перебуває під судом у справі про шахрайство, не пов'язаній з «Оптимумспецдеталлю», і нещодавно отримав нову підозру в несплаті податків. Другий фігурант - Віталій Жуков - донедавна не мав статусу і значився як знайомий, який вивів Рогозу на Ігоря Гладковського, сина Олега Гладковського.

Ігор Гладковський називає це розслідування фейком, але незважаючи на це, його батько Олег Гладковський був звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО.