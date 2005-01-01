Луценко просить звільнити Назара Холодницького з посади керівника САП

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 14:532990

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Луценко просить звільнити Назара Холодницького з посади керівника САП
фото з відкритих джерел
Назару Холодницькому загрожує звільнення за «дисциплінарні проступки»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко попросив кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП) звільнити Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора – голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Він повідомив, що разом з директором Національного антикорупційного бюро Артемом Ситником направив у КДКП скарги про вчинення Холодницька дисциплінарних проступків.

«В рамках кримінального провадження, яке розслідує загальна група ГПУ і НАБУ за здобутими в рамках слідства фактами, які належно розсекречені, в кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів (КДКП) з підписами генерального прокурора і директора Національного антикорупційного бюро сьогодні спрямовані дисциплінарні скарги про вчинення керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким дисциплінарних проступків», – написав генпрокурор у Facebook в п’ятницю, 30 березня.

«У своєму поданні прошу КДКП розглянути питання про зняття Холодницького з посади заступника Генпрокурора – керівника САП», – додав Луценко.

Раніше стало відомо, що в кабінеті Холодницького виявили пристрій для таємного прослуховування. Пізніше Луценко підтвердив, що кабінет Холодницького прослуховували ГПУ і НАБУ.

Холодницький очолює САП з 30 листопада 2015 року – від часу її створення.

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