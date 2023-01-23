Хірурги обласної клінічної лікарні провели трансплантації 19 січня

Команда хірургів Волинської обласної клінічної лікарні пересадила нирки від посмертного 52-річного донора двом чоловікам. Пацієнтам по 36 і 37 років, через ниркову недостатність вони обоє жили на гемодіалізі. Відомо, що операції минули успішно, чоловіків вже перевели з реанімації.

Операції з пересадки нирок відбулись 19 січня в Волинській обласній клінічній лікарні, повідомляє прес-служба Українського центру трансплант-координації. Донором став 52-річний волинянин. Чоловік отримав травми, несумісні з життям, і доньки дали згоду на забір органів, аби їхній батько після смерті зміг комусь допомогти.

«Єдина державна інформаційна система трансплантації підібрала двох реципієнтів: чоловіків 36 і 37 років. Обидва мали ниркову недостатність і жили на гемодіалізі. Бригада трансплантологів Волинської обласної лікарні пересадила нирки обом реципієнтам. Пересаджені органи запрацювали, обох чоловіків уже перевели з реанімації у звичайні палати», – йдеться у повідомленні.

У Волинській обласній лікарні почали проводити пересадки органів минулої весни. Протягом 2022 року провели 18 трансплантацій нирок і три пересадки серця. Нагадаємо, перша пересадка серця була проведена в червні минулого року, тоді орган пересадили 49-річному мешканцю Миколаєва.