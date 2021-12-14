У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 14 грудня:

Їх збиралися позбавити мандатів, але партія забула про свої обіцянки. «Європейська Солідарність», схоже, передумала відкликати двох скандальних депутатів на Львівщині – Миколу Пущака та Андрія Жидачека, які в’їхали автомобілем у будинок.

Антивацинатори підписують петиції до президента, щоби скасувати кампанію зі щеплень проти Covid-19. Два документи вже набрали по 25 тисяч голосів. Тим часом, уряд дозволив третю дозу вакцини для певних груп населення.

Що важливіше: свобода чи патріотизм? Про ставлення українців до базових цінностей і до прав людини поговоримо у студії з Тетяною Печончик, головою Центру прав людини Zmina.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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