«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 17 серпня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 17 серпня:
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- Майже 90 млн грн за п'ять ділянок у Львові вдалося заробити під час торгів для бюджету міста. На цій землі збираються будувати багатоквартирне житло. Дізнаємось детальні результати аукціону.
- Що там знову придумали львівські урбаністи? Мешканці міста сперечаються про доцільність делініаторів на вул. Личаківській та інших вулицях. З’ясуємо, наскільки ефективно працює розмежування дорожнього полотна і чому його так багато критикують.
- Станіслав Горуна далі в центрі уваги. Висловлювання львівського каратиста і призера Олімпіади щодо патріотизму і спорту поза політикою продовжують обговорювати в медіа. Дізнаємось більше про цю неоднозначну ситуацію.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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