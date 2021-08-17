У випуску коротко і відверто про найважливіші теми вівторка, 17 серпня:

Майже 90 млн грн за п'ять ділянок у Львові вдалося заробити під час торгів для бюджету міста. На цій землі збираються будувати багатоквартирне житло. Дізнаємось детальні результати аукціону.

Що там знову придумали львівські урбаністи? Мешканці міста сперечаються про доцільність делініаторів на вул. Личаківській та інших вулицях. З’ясуємо, наскільки ефективно працює розмежування дорожнього полотна і чому його так багато критикують.

Станіслав Горуна далі в центрі уваги. Висловлювання львівського каратиста і призера Олімпіади щодо патріотизму і спорту поза політикою продовжують обговорювати в медіа. Дізнаємось більше про цю неоднозначну ситуацію.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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