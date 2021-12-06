У випуску коротко і відверто про найважливіші теми понеділка, 6 грудня:

Українці відзначають День Збройних сил України. Тим часом у світі активно обговорюють можливу збройну агресію Росії проти нашої країни. Оглянемо святкові заходи із вшанування наших військових, а ще виклики, які залишаються перед армією.

Внаслідок аварії на Бурштинській ТЕС загинув працівник цієї станції. Нагадаємо про наслідки кількох аварійних ситуації у Бурштині цієї осені.

Угоду про відкрите небо між Україною і ЄС тимчасово відкладають, а деякі авіаперевізники скасовують рейси. Обговоримо деталі ситуації і напрямки, куди тимчасово не можна буде полетіти зі Львова.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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