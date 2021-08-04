У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 4 серпня:

Шахтарям Львівщини знову не заплатили за роботу. Цього разу борг сягає майже 300 мільйонів гривень. Дізнаємось, чим закінчився пікет гірників біля обласної адміністрації.

Міська влада Львова застерігає забудовників історичної Професорської колонії. Там продають з аукціону приміщення колишнього санаторію. З’ясуємо, що можуть збудувати в елітному районі біля парку.

Мер Тернополя погрожує закрити фестиваль «Файне місто» за зневагу християнських цінностей та виступи російських гуртів. Тим часом організатори львівського ZaxidFest вирішили не запрошувати до себе виконавців з Росії. Обговоримо їхню позицію із засновником фестивалю Яковом Матвійчуком.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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