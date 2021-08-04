«Чорне і біле» з Андрієм Дроздою
Відверто про головні новини Львова за 4 серпня
У випуску коротко і відверто про найважливіші теми середи, 4 серпня:
- Шахтарям Львівщини знову не заплатили за роботу. Цього разу борг сягає майже 300 мільйонів гривень. Дізнаємось, чим закінчився пікет гірників біля обласної адміністрації.
- Міська влада Львова застерігає забудовників історичної Професорської колонії. Там продають з аукціону приміщення колишнього санаторію. З’ясуємо, що можуть збудувати в елітному районі біля парку.
- Мер Тернополя погрожує закрити фестиваль «Файне місто» за зневагу християнських цінностей та виступи російських гуртів. Тим часом організатори львівського ZaxidFest вирішили не запрошувати до себе виконавців з Росії. Обговоримо їхню позицію із засновником фестивалю Яковом Матвійчуком.
Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.
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