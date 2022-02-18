У випуску коротко і відверто про найважливіші теми п'ятниці, 18 лютого:

Україна офіційно уклала альянс із Великою Британією і Польщею. Що означає ця угода і як вона позначиться на безпеці нашої країни, обговоримо з політологом, проректором Українського католицького університету Дмитром Шеренговським.

У Львові вшановують Героїв Небесної сотні. Минає вісім років від вирішальних днів Майдану. Дізнаємось, які акції пам’яті і єднання відбуваються у нашому місті.

Апеляційний суд виправдав шістьох львівських патрульних, яких звинувачували у загибелі відвідувача закладу гральних автоматів. Справу розглядали чотири роки і першим рішенням ТОРівців засудили до восьми років ув’язнення. Тепер вирок скасовано.

Програма «Чорне і біле» з Андрієм Дроздою виходить у прямому ефірі ZAXID.NET у будні о 21:00 у наших соцмережах і у локальному ефірі 24 каналу.

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