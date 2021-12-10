У п'ятницю, 10 грудня, Львів отримав перший низькопідлоговий трамвай виробництва «Електрон», який купили за кошти від Європейського інвестиційного банку. До кінця цього року ще 2 трамваї передадуть місту, а в першій половині наступного – ще 7. Це стало можливим завдяки участі Львова в проекті «Міський громадський транспорт України», що є рамковим кредитом від ЄІБ. В межах цього проекту місто отримало 12 млн євро на закупівлю десяти п’ятисекційних низькопідлогових трамваїв.

Новий п'ятисекційний трамвай, який виготовили у Львові, може вмістити 265 пасажирів. Кількість місць для сидіння – 56. Кондиціонування салону, енергоефективність, понижений рівень шуму та вібрації, повна відповідність європейським стандартам – неповний перелік переваг цього «Електрона», який незабаром з'явиться на вулицях міста. Водночас чотири системи безпеки враховано в новому технологічному трамваї, присутній автоматичний захист, відеоспостереження в усіх секціях. Широкі двері і низький рівень підлоги вагона дозволяють прискорити швидкість посадки-висадки пасажирів, вони особливо зручні для пасажирів із дітьми та осіб із обмеженою здатністю пересування.

Також особливостями трамвая «Електрон» є раціональне розташування приладів і системи управління, вбудована система діагностики. Підлога вагона в зоні дверей салону обладнана системою підігріву, що виключає обмерзання та намерзання снігу в зимовий період. Спеціальне покриття вікон зберігає тепло у холодну пору року і відбиває ультрафіолетові промені сонця в спеку.

Трамвай, який сьогодні презентували в депо на вул. Городоцькій, 181, є першим із десяти, які місто отримає за позику від Європейського інвестиційного банку. Вартість одного такого – майже два мільйони доларів. Ця ціна – одна з найнижчих серед усіх виробників у Європі.

Попередньо у львівській ратуші планують, що ці нові трамваї мають поступити на трамвайний маршрут №8, оскільки на сьогоднішній день це є маршрут із найбільшим пасажиропотоком. Сихів – найбільш заселений мікрорайон у місті і саме п'ятисекційні трамваї мали би забезпечити більш комфортний проїзд із центру міста.

Зараз же цей трамвай буде проходити всі необхідні перевірки на різних маршрутах. Перш за все, це вул. Личаківська, оскільки там є ухил і, відповідно, найскладніші умови для руху трамвая та визначення його ходових характеристик. Користуватись ним львів'яни мали би почати вже цієї зими.

Водночас на цих десятьох трамваях співпраця міста та «Електрону» не завершиться. У Ратуші також домовилися з підприємством про 250 нових електробусів, які має закупити і місто, і приватний бізнес. Через пандемію коронавірусу ці наміри дещо відтермінували, однак зараз робота триває. У концерні до кінця зими обіцяють презентувати перший з таких електробусів. Як кажуть у мерії, це мало би стати початком кардинального оновлення громадського транспорту у Львові: на модерний, сучасний і, що важливо екологічно чистий.

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