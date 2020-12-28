Сьогодні 5-та міська клінічна лікарня отримає 100 кисневих концентраторів

У понеділок, 28 грудня, 5-та міська клінічна лікарня отримає ще 100 кисневих концентраторів. Ці апарати, як і попередню сотню, місто придбало без посередників, безпосередньо у виробника – турецької компанії Elmaslar ImaIat Tibbi Cihaziar. Відтак при купівлі двох сотень апаратів вже вдалося зекономити 3−4 млн грн. Про це інформує прес-служба ЛМР.

Як розповів бізнес-омбудсмен Львівської міськради Сергій Кіраль, різні постачальники пропонують різні кисневі концентратори, середня вартість яких — 35-40 тис. грн. Проте місто купує ці апарати без посередників від виробника у Туреччині приблизно за 22 тис. грн. Це на 12-25 тис. грн дешевше, ніж пропонують на ринку України.

«Ми купуємо безпосередньо у виробника — це турецька компанія Elmaslar ImaIat Tibbi Cihaziar. Ми у вересні з ними домовлялися, і на початку грудня прийшла перша партія — 100 кисневих концентраторів, і тепер маємо другу партію — ще 100 апаратів. Ціна — 800 доларів за апарат, тобто це виходить близько 22 тис. грн. Натомість зараз на ринку ціна таких апаратів, в середньому, 35-40 тис грн. Хоча, не факт, що на сайті вказана точна ціна. Маємо приклади з апаратами ШВЛ: на сайті була одна ціна, а коли ми телефонували, то нам називали у два-три рази дорожчу вартість, тому що був ажіотаж. Так само й зараз є ажіотаж на кисневі концентратори», — пояснив Сергій Кіраль, бізнес-омбудсмен Львівської міської ради.

Нагадаємо, нещодавно 100 таких 10-літрових кисневих концентраторів вже отримала клінічна лікарня швидкої медичної допомоги.

Апарати з Туреччини доставляє міжнародна поштово-логістична група компаній Meest, яка допомагає місту в боротьбі з пандемією.

До слова, від початку пандемії з міського бюджету Львова на протиепідемічні заходи різних галузей (медицина, соціальний захист, освіта, сфера ЖКГ тощо) скерували майже 225 млн грн. Ще понад 70 млн грн на ці потреби надали благодійники. Для лікарень закуплено 539 кисневих концентраторів, по лікарнях облаштовано понад 540 кисневих точок. Загалом по лікарнях Львова облаштували 1300 ліжок для хворих на COVID.