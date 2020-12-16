Кисневі концентратори конче потрібні хворим, у яких важка форма коронавірусу

Станом на 16 грудня у міських лікарнях Львова є 434 кисневих концентраторів. До кінця року закуплять ще 127, адже вони вкрай необхідні для лікування важких хворих на коронавірус. Суттєво зросте і кількість кисневих точок у лікарнях, їх кількість збільшать до понад 700, повідомила заступниця міського голови Львова й керівниця міського штабу з протидії коронавірусу Галина Слічна.

«Маємо закуплено 434 кисневі концентратори, плануємо ще 127 доставити до кінця року. Також маємо облаштовану 491 кисневу точку, і до кінця року плануємо ще 247 дооблаштувати», — каже Галина Слічна.

До слова, у міських лікарнях Львова, які приймають хворих на коронавірус, облаштували 1300 ліжок. Станом на 16 грудня на лікуванні перебуває 474 пацієнти. Вільними залишаються ще 826 ліжка. В середньому госпіталізації потребують лише 2% хворих.

У 8-й міській клінічній лікарні станом на ранок перебуває 93 пацієнти, у 1-й міській клінічній лікарні – 84 пацієнти, у лікарні швидкої медичної допомоги– 218 пацієнтів, у 5-й міській клінічній лікарні – 64 пацієнти, у 4-й міській лікарні – один пацієнт, у пологовому будинку № 1— 14 пацієнтів.